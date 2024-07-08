Çöpten sağlanan enerji ile çilek ürettiler

Büyükşe­hir Belediyesi Çevre Koru­ma Sıfır Atık ve İklim De­ğişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde işletilen Mer­kez Katı Atık Düzenli De­polama Sahası’nda modern teknolojiler ile donatılan çi­lek serası 640 metrekaresi üretim, 60 metrekaresi ısı merkezi olmak üzere 700 metrekare alana kuruldu.

Yılda 8 ton çilek bekleniyor

Katı atıkların düzenli de­polaması sonucu oluşan me­tan gazından gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilirken çıkan 80 san­tigrat sıcak sudan yararlanı­lan çilek serası tam otomatik topraksız tarım tekniği ile üretim yapacak. Hindistan cevizi kabuğunda yetiş­tirilen ve özel led aydınlat­malar ile fotosentez süresi­nin arttırıldığı serada yıllık 8 ton çilek üretilmesi bekle­niyor. Seranın ihtiyaç duy­duğu enerji ise çöp gazından elde edilen elektrikten sağ­lanacak.

Projenin açılışında ko­nuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yıl­da 8 ton çileğimiz olacak. Bizim ‘Emekli Kart’ uygu­lamamız var. 65 yaş üstü va­tandaşlarımıza bizim hedi­yemiz olarak göndereceğiz burada üretilen çilekleri. Bu kaliteli çilekleri onlarla bir­likte tüketelim, onla­rın duasıyla millete hizmet etme yolculuğuna devam edelim diyoruz. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başka­nı olarak göreve başladığım­da çok fazla sinek vardı ve bu sahanın çok büyük sorun­ları vardı. İşi ehline vererek güzel bir yöntemle bugün­lere geldik. Buraya geldiği­mizde görüyoruz ki bir gram koku yok, bir tane sinek yok. Bu büyük bir başarı” dedi.