Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: Fırsatçılara prim vermeyin

Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketinden sonra yüksek katlı binalarda yaşamak istemeyenler olduğunu anımsatarak, "Telaşla bir müstakil ev inşa edebilecekleri yerleri satın almak isteyen, kiralamak isteyenlerin varlığından haberim var. Ama onlara bir uyarıda bulunmak istiyorum.

Bunu fırsata çevirmek isteyenler rakamları çok yükseğe tırmandırdı, bunları şikayet edelim. Yüksek fiyatlardan bir yer kiralamayın veya satın almayın" dedi. Çetin, şu anda müstakil ev yapılabilecek villa imarlı arsaların tükendiğini anımsatarak, çok fazla imara açık yer olmadığını bildirdi. Çetin, Karaisalı yolu üzerinde sağ tarafta kalan bölümü imara açacaklarını, bu bölgenin daha düşük yoğunluklu, müstakil ev veya villa inşasına müsait olduğunu kaydetti.

Çetin, şöyle devam etti: "6 ayrı bölge var. 46. Bölge Karslı Mahallesi imarını, uygulamasını tamamlamak üzereyiz. Geriye imarını tamamlayacağımız 5 bölge kalıyor. 36. Bölge, 37. Bölge, 42. Bölge, 45. ve 47. Bölge. Bu bölgelerin tamamı her biri 2 bin dönüm alana denk geliyor. Toplamda 12 bin dönüm alanın imar çalışmasını kısa sürede uygulamasını yapıp imara açacağız.

Dolayısıyla acele etmeyiniz. Bu fırsatçılara prim tanımayın." Çetin, bu alanların imar çalışmaları tamamlanıp uygulamaları yapıldıktan sonra fiyatların birden bire normalleşeceğini ve aşağı doğru ineceğini ifade ederek, "Zaten satın alacak kimseyi bulamazlarsa şimdi imara açık yerlerde bile bir seviyeye indirmek zorunda kalacaklar” dedi.