Çukurova’da binaların yüksekliği 5 katla sınırlandırıldı

Soner Çetin başkanlığında bir araya gelen Çukurova Belediye Meclisi, yeni imara açılan bölgelerde yükseklik sınırını 5 katla sınırlandırdı, asma ve çekme kat yasağı getirdi, bundan sonra binalarda bodrum otoparkı da zorunlu olacak.

Komisyon raporunun oy birliği ile kabulünün ardından meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Soner Çetin, alınan kararı “tarihi” olarak nitelendirdi. Çetin, “İleride bu kararı alan meclis üyelerine herkes müteşekkir olacaktır. Özellikle sismik izolatör veya damper sistemini ciddiyetle araştıracağız, bilim insanlarından görüş alacağız.

Uygun görülecek bir sistemi yönetmelikte zorunlu hale getirilmezse; plan notlarına işleyip uygulayacağız” dedi. Çukurova ilçesinde asma ve çekme kat yapılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Çetin, şunları kaydetti: “Çünkü birçok asma ve çekme katta kolonların kesildiğini ve genişletme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Bir binanın bodrum otoparkının olması, onu depreme dayanıklı hale getiriyor.

Adana’da otopark sorunu büyük. Bu sorun da çözülmüş olacaktır. İnsanlar ev ararken otoparkı olanı tercih ediyor. Bunun istisnasına izin vermeyeceğiz.” Çetin, jeofizik mühendislerinin sayısını artıracaklarını, zemin etütlerini üzerinde hassasiyetle duracaklarını kaydederek, " Zemin etütlerini kendi personelimizle yapacağız. Ek tedbir gereken yerlere fore kazık sistemi getireceğiz. Bundan sonra Adana’da yapım işi yapan kişiler için yeni bir sayfa açılıyor." dedi.