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Demiryolu hamlesi Mersin’e yatırımları hızlandıracak

Aksaray–Ulukışla–Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nda acele kamulaştırma sürecinin başlamasıyla bölgenin lojistik dönüşümünde yeni aşamaya geçildi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu hamlenin üretim, ihracat ve sanayi koridorlarını destekleyerek yeni yatırım kararlarını hızlandıracağını söyledi.

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Demiryolu hamlesi Mersin’e yatırımları hızlandıracak

Fahriye K. ŞENYURT

Türkiye’nin doğu-batı ile kuzey-güney taşımacılık hatlarını birbirine bağla­yacak stratejik ulaştırma yatırım­larından biri olan Aksaray–Ulu­kışla–Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın im­zasıyla Resmî Gazete’de yayım­lanan karar doğrultusunda, pro­jenin 3’üncü kesiminde yer alan Adana ve Mersin’deki belirli alan­lar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Kararla birlikte hattın planlanan takvimde tamamlan­ması ve bölgesel lojistik kapasite­nin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu gelişmenin ardından de­ğerlendirmelerde bulunan Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası (MT­SO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, söz konusu ya­tırımın yalnızca bir ulaşım pro­jesi olmadığını, aynı zamanda üretim, ihracat, sanayi ve bölge­sel rekabet gücünü doğrudan et­kileyecek stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu ifade etti.

Demiryolu ile lojistiği yeniden kurgulayacağız

Hakan Sefa Çakır, son yıllarda bölgede ulaştırma yatırımlarının önemli ölçüde hızlandığını belirte­rek, “Son 5 yıldır bölgemizde ulaş­tırma yatırımlarında çok ciddi bir artış ve büyük bir tamamlanma oranı var. Mersin neredeyse tüm ulaştırma yatırım beklentilerine kavuşuyor diyebiliriz. Aksaray-U­lukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattından Gaziantep’e kadar giden hızlı trene kadar, tüm demiryolu yatırımlarında Mer­sin- Yenice merkezli olarak bu de­miryolu hatlarının kesişim nokta­sı haline geliyor. Demiryoluyla, li­manıyla zaten Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz havzasının merkezi olan Mersin, Çukurova Bölgesel Hava­limanıyla eksik olan hava taşıma­cılığı modunu da tamamlamıştı. Şimdi demir yoluna yapılan yatı­rımlarla, Mersin ülkenin kuzeyini güneye, batısını doğusuna bağla­yan bir kilit demiryolu merkezi ha­line geliyor” dedi.

Mersin lojistiğin avantajı ile küresel rekabette güçleniyor

Mersin’in çok modlu taşımacı­lık kapasitesine vurgu yapan Ça­kır, kentin artık yalnızca liman kenti değil, entegre lojistik merke­zi konumuna ulaştığını belirterek, “Yenice, hem Mersin ve Adana gi­bi üreten bir Çukurova’nın tam or­tasında. Limana yakınlığı ve doğ­rudan bağlantısı ile eşsiz bir avan­taj sunan bir nokta. Mersin zaten Türkiye’nin lojistik merkezidir. Türkiye’nin en büyük, Akdeniz’in en büyük 5-6 limanından biri olan bir kentten bahsediyoruz.

Mersin 150’den fazla ülkeye %80 oranın­da deniz yolu ile erişen bir kent. İstanbul’dan sonra en büyük kara filosuna sahip bir kent. Şimdi ha­va yolu ve demir yolu ile bu mod­ları tamamlayan bir lojistik kent oldu. Elbette bu lojistik güç dün­yada çok az sayıda kentte var olan bir değer. Bu anlamda sadece ihra­catçılar için değil, üretici firmalar için de artık Mersin vazgeçilmez bir yatırım noktası haline geliyor. Hürmüz Boğazındaki sorun, Mer­sin gibi güvenli bir noktanın yatı­rımcılar için önemini daha da or­taya çıkardı” ifadesini kullandı.

Demiryolu yatırımlarının yal­nızca taşımacılığı değil sanayi ya­pılanmasını da etkileyeceğini dile getiren Çakır, yeni sanayi koridor­ları yaklaşımının güçlü ulaştırma altyapısıyla desteklenmesinin önemine işaret etti. Çakır, “Sa­nayi Bakanlığımızın Yeni Sana­yi Koridorları ve Mega Endüstri Bölgeleri projesinde Mersin çok kilit bir rol oynayacak. Mersin Ti­caret ve Sanayi Odası olarak uzun yıllardır Marmara Bölgemizde sı­kışan ve doygunluk noktasına ge­len sanayinin Anadolu’ya yayıl­ması gereğini dile getiriyorduk.

Çatı kuruluşumuz Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği de, Başkanı­mız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bü­yük desteği ile konuyu destekledi ve sanayi koridorları projesi or­taya çıktı. Biz Mersin iş dünyası olarak bunun ulaştırma alt yapısı ile mutlaka desteklenmesi gere­ğini her daim gündemde tuttuk ve sonunda sanayi koridorları proje­si, ulaştırma projeleri ile paralel ele alınma başlandı. Bu vizyonu ve bütünsel planlamaları görmek­ten mutluyuz. Planlı bir ekonomi, planlı ve bütünsel yatırım çabası çok önemli. Bu noktada, bu yatı­rımlara destek veren TOBB’a, ya­tırımları ortaya koyan Ulaştırma Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığı­mız teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN