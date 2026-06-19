Demiryolu hamlesi Mersin’e yatırımları hızlandıracak
Aksaray–Ulukışla–Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nda acele kamulaştırma sürecinin başlamasıyla bölgenin lojistik dönüşümünde yeni aşamaya geçildi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, bu hamlenin üretim, ihracat ve sanayi koridorlarını destekleyerek yeni yatırım kararlarını hızlandıracağını söyledi.
Fahriye K. ŞENYURT
Türkiye’nin doğu-batı ile kuzey-güney taşımacılık hatlarını birbirine bağlayacak stratejik ulaştırma yatırımlarından biri olan Aksaray–Ulukışla–Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, projenin 3’üncü kesiminde yer alan Adana ve Mersin’deki belirli alanlar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Kararla birlikte hattın planlanan takvimde tamamlanması ve bölgesel lojistik kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Bu gelişmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, söz konusu yatırımın yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını, aynı zamanda üretim, ihracat, sanayi ve bölgesel rekabet gücünü doğrudan etkileyecek stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu ifade etti.
Demiryolu ile lojistiği yeniden kurgulayacağız
Hakan Sefa Çakır, son yıllarda bölgede ulaştırma yatırımlarının önemli ölçüde hızlandığını belirterek, “Son 5 yıldır bölgemizde ulaştırma yatırımlarında çok ciddi bir artış ve büyük bir tamamlanma oranı var. Mersin neredeyse tüm ulaştırma yatırım beklentilerine kavuşuyor diyebiliriz. Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattından Gaziantep’e kadar giden hızlı trene kadar, tüm demiryolu yatırımlarında Mersin- Yenice merkezli olarak bu demiryolu hatlarının kesişim noktası haline geliyor. Demiryoluyla, limanıyla zaten Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz havzasının merkezi olan Mersin, Çukurova Bölgesel Havalimanıyla eksik olan hava taşımacılığı modunu da tamamlamıştı. Şimdi demir yoluna yapılan yatırımlarla, Mersin ülkenin kuzeyini güneye, batısını doğusuna bağlayan bir kilit demiryolu merkezi haline geliyor” dedi.
Mersin lojistiğin avantajı ile küresel rekabette güçleniyor
Mersin’in çok modlu taşımacılık kapasitesine vurgu yapan Çakır, kentin artık yalnızca liman kenti değil, entegre lojistik merkezi konumuna ulaştığını belirterek, “Yenice, hem Mersin ve Adana gibi üreten bir Çukurova’nın tam ortasında. Limana yakınlığı ve doğrudan bağlantısı ile eşsiz bir avantaj sunan bir nokta. Mersin zaten Türkiye’nin lojistik merkezidir. Türkiye’nin en büyük, Akdeniz’in en büyük 5-6 limanından biri olan bir kentten bahsediyoruz.
Mersin 150’den fazla ülkeye %80 oranında deniz yolu ile erişen bir kent. İstanbul’dan sonra en büyük kara filosuna sahip bir kent. Şimdi hava yolu ve demir yolu ile bu modları tamamlayan bir lojistik kent oldu. Elbette bu lojistik güç dünyada çok az sayıda kentte var olan bir değer. Bu anlamda sadece ihracatçılar için değil, üretici firmalar için de artık Mersin vazgeçilmez bir yatırım noktası haline geliyor. Hürmüz Boğazındaki sorun, Mersin gibi güvenli bir noktanın yatırımcılar için önemini daha da ortaya çıkardı” ifadesini kullandı.
Demiryolu yatırımlarının yalnızca taşımacılığı değil sanayi yapılanmasını da etkileyeceğini dile getiren Çakır, yeni sanayi koridorları yaklaşımının güçlü ulaştırma altyapısıyla desteklenmesinin önemine işaret etti. Çakır, “Sanayi Bakanlığımızın Yeni Sanayi Koridorları ve Mega Endüstri Bölgeleri projesinde Mersin çok kilit bir rol oynayacak. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak uzun yıllardır Marmara Bölgemizde sıkışan ve doygunluk noktasına gelen sanayinin Anadolu’ya yayılması gereğini dile getiriyorduk.
Çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de, Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük desteği ile konuyu destekledi ve sanayi koridorları projesi ortaya çıktı. Biz Mersin iş dünyası olarak bunun ulaştırma alt yapısı ile mutlaka desteklenmesi gereğini her daim gündemde tuttuk ve sonunda sanayi koridorları projesi, ulaştırma projeleri ile paralel ele alınma başlandı. Bu vizyonu ve bütünsel planlamaları görmekten mutluyuz. Planlı bir ekonomi, planlı ve bütünsel yatırım çabası çok önemli. Bu noktada, bu yatırımlara destek veren TOBB’a, yatırımları ortaya koyan Ulaştırma Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığımız teşekkür ediyoruz” dedi.