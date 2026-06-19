Demiryolu hamlesi Mersin’e yatırımları hızlandıracak

Fahriye K. ŞENYURT

Türkiye’nin doğu-batı ile kuzey-güney taşımacılık hatlarını birbirine bağla­yacak stratejik ulaştırma yatırım­larından biri olan Aksaray–Ulu­kışla–Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın im­zasıyla Resmî Gazete’de yayım­lanan karar doğrultusunda, pro­jenin 3’üncü kesiminde yer alan Adana ve Mersin’deki belirli alan­lar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı. Kararla birlikte hattın planlanan takvimde tamamlan­ması ve bölgesel lojistik kapasite­nin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu gelişmenin ardından de­ğerlendirmelerde bulunan Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası (MT­SO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, söz konusu ya­tırımın yalnızca bir ulaşım pro­jesi olmadığını, aynı zamanda üretim, ihracat, sanayi ve bölge­sel rekabet gücünü doğrudan et­kileyecek stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu ifade etti.

Demiryolu ile lojistiği yeniden kurgulayacağız

Hakan Sefa Çakır, son yıllarda bölgede ulaştırma yatırımlarının önemli ölçüde hızlandığını belirte­rek, “Son 5 yıldır bölgemizde ulaş­tırma yatırımlarında çok ciddi bir artış ve büyük bir tamamlanma oranı var. Mersin neredeyse tüm ulaştırma yatırım beklentilerine kavuşuyor diyebiliriz. Aksaray-U­lukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattından Gaziantep’e kadar giden hızlı trene kadar, tüm demiryolu yatırımlarında Mer­sin- Yenice merkezli olarak bu de­miryolu hatlarının kesişim nokta­sı haline geliyor. Demiryoluyla, li­manıyla zaten Türkiye’nin ve Doğu Akdeniz havzasının merkezi olan Mersin, Çukurova Bölgesel Hava­limanıyla eksik olan hava taşıma­cılığı modunu da tamamlamıştı. Şimdi demir yoluna yapılan yatı­rımlarla, Mersin ülkenin kuzeyini güneye, batısını doğusuna bağla­yan bir kilit demiryolu merkezi ha­line geliyor” dedi.

Mersin lojistiğin avantajı ile küresel rekabette güçleniyor

Mersin’in çok modlu taşımacı­lık kapasitesine vurgu yapan Ça­kır, kentin artık yalnızca liman kenti değil, entegre lojistik merke­zi konumuna ulaştığını belirterek, “Yenice, hem Mersin ve Adana gi­bi üreten bir Çukurova’nın tam or­tasında. Limana yakınlığı ve doğ­rudan bağlantısı ile eşsiz bir avan­taj sunan bir nokta. Mersin zaten Türkiye’nin lojistik merkezidir. Türkiye’nin en büyük, Akdeniz’in en büyük 5-6 limanından biri olan bir kentten bahsediyoruz.

Mersin 150’den fazla ülkeye %80 oranın­da deniz yolu ile erişen bir kent. İstanbul’dan sonra en büyük kara filosuna sahip bir kent. Şimdi ha­va yolu ve demir yolu ile bu mod­ları tamamlayan bir lojistik kent oldu. Elbette bu lojistik güç dün­yada çok az sayıda kentte var olan bir değer. Bu anlamda sadece ihra­catçılar için değil, üretici firmalar için de artık Mersin vazgeçilmez bir yatırım noktası haline geliyor. Hürmüz Boğazındaki sorun, Mer­sin gibi güvenli bir noktanın yatı­rımcılar için önemini daha da or­taya çıkardı” ifadesini kullandı.

Demiryolu yatırımlarının yal­nızca taşımacılığı değil sanayi ya­pılanmasını da etkileyeceğini dile getiren Çakır, yeni sanayi koridor­ları yaklaşımının güçlü ulaştırma altyapısıyla desteklenmesinin önemine işaret etti. Çakır, “Sa­nayi Bakanlığımızın Yeni Sana­yi Koridorları ve Mega Endüstri Bölgeleri projesinde Mersin çok kilit bir rol oynayacak. Mersin Ti­caret ve Sanayi Odası olarak uzun yıllardır Marmara Bölgemizde sı­kışan ve doygunluk noktasına ge­len sanayinin Anadolu’ya yayıl­ması gereğini dile getiriyorduk.

Çatı kuruluşumuz Türkiye Oda­lar ve Borsalar Birliği de, Başkanı­mız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun bü­yük desteği ile konuyu destekledi ve sanayi koridorları projesi or­taya çıktı. Biz Mersin iş dünyası olarak bunun ulaştırma alt yapısı ile mutlaka desteklenmesi gere­ğini her daim gündemde tuttuk ve sonunda sanayi koridorları proje­si, ulaştırma projeleri ile paralel ele alınma başlandı. Bu vizyonu ve bütünsel planlamaları görmek­ten mutluyuz. Planlı bir ekonomi, planlı ve bütünsel yatırım çabası çok önemli. Bu noktada, bu yatı­rımlara destek veren TOBB’a, ya­tırımları ortaya koyan Ulaştırma Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığı­mız teşekkür ediyoruz” dedi.