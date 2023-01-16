Dijital Kuluçka Merkezi projesi ödül getirdi

Başarı hikâyeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nin bu yıl 5’incisi yapıldı. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, Cumhuriyetin 100’üncü yılına vurgu yaparak, daha güçlü bir Türkiye’ye iş hayatında daha etkin kadınların mevcudiyetiyle ulaşılabileceğini söyledi.

Dijital Kulukça Merkezi Ödül alan Esra Özden, “Bu ödülü Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında alıyor olmak benim için çok anlamlı. Yanı sıra ‘Dijitalleşen Dünyada Kadın’ mottosuyla gerçekleştirilen bir zirvede alıyor olmak da çok anlamlı. Bu kadar başarılı kadınının aynı platformda bulunduğu bir ortamda ödül alıyor olmak da çok değerli. GED Yönetim Kurulu olarak internet üzerinden faaliyete geçirdiğimiz Dijital Kuluçka Merkezi’ne girişimci adayı tüm kadınlarımızın kayıt yaparak eğitim, mentor ve yatırımcı imkânlarından yararlanmalarını arzu ediyorum” diye konuştu.

ADANA