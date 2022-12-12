Diyarbakır'da kontakt lens temizleme solüsyonu üreten firma yurt dışına açıldı

DÜ ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) sağladığı 750 bin lira destekle öğretim üyelerinin kurduğu ULTRON Kimya AR-GE Sorumlusu Prof. Dr. Recep Tekin, amaçlarının dünya piyasasına açılmak olduğunu dile getirerek, "Birkaç ülkeye ihracat yaptık. Yavaş yavaş dünya piyasasına açılıyoruz. Bu seri üretimle dünya piyasasında yerimizi alacağız. Ürün kalitesi bakımından da çok iyi ve çok olumlu geri dönüşler aldık” dedi.