Doğu Anadolu'da buzlanma oluştu
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Termometrelerin gece sıfırın altında 6 dereceyi gösterdiği Erzurum'da araç camları buz tuttu. Yüksek kesimleri karla kaplanan kentte, soğuk hava nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Bitkilerle park ve bahçelerdeki banklar da kırağı tuttu.
Acısu Dersi kısmen buz tuttu
Kars'ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 derece ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesinde bazı sürücüler araçlarını battaniye ile örterek soğuktan korumaya çalıştı.
İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu Deresi ise kısmen buz tuttu.
Ardahan'da yüksek kesimler karla kaplandı
Yüksek kesimleri karla kaplanan Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Vatandaşlardan Murat Arabul, "Bu sabah aracımın camları tamamen buzla kaplanmıştı. Artık kış geldi, kazasız belasız inşallah kışı atlatırız" dedi.
Ağrı soğuk hava etkisini sürdürüyor
Ağrı'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentte dün etkili olan kar yağışının ardından dağ köyleri karla kaplandı.
Kar altındaki köyler dronla görüntülendi.