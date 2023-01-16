DOKAP’tan kalkınmaya 1 milyar liralık destek

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin olmak üzere 11 ilde Nisan 2012’den bu yana devam ediyor. Kamu kurumları üzerinden eylem planına göre hazırlanan tarım, hayvancılık, turizm, kültür, eğitim projelerine kaynak aktaran DOKAP, bölgenin gelişiminin sağlanması amacıyla çalışmalar yürütüyor. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, 2022 yılını çok verimli geçirdiklerini söyledi.

Tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında geçen yıl ek bütçeler aldıklarını dile getiren Gültekin, “Toplamda 530 milyon lirayı, DOKAP bölgesinde 11 ilimize kaynak olarak aktardık” dedi. Gültekin, bütçenin 266 milyon lirasının Yeşil Yol Projesi’ne aktarıldığını kaydederek, 264 milyon lirasının ise turizm, tarım ve hayvancılık, eğitim ve kültür ile ilgili projelerde kullanıldığını belirtti.

Özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili üretim ve istihdam odaklı projeleri önemsediklerini vurgulayan Gültekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem katma değeri yüksek hayvan ürünlerinin hem başta tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere katma değerli ürünlerin, bölgede fındık ve çay haricinde aronya, salep gibi ürünlerin destekleriyle ilgili İl Tarım ve Orman müdürlükleri ve büyükşehir belediyeleri ile önemli süreç yürütüyoruz.”

“Doğu Karadeniz, hem iç hem de dış turizme hitap edecek”

Turizmle ilgili projelerde iç ve dış turizme konu olabilecek destinasyonların desteklenmesini önemsediklerinin altını çizen Hakan Gültekin, “Artvin Ardanuç’taki Cehennem Deresi Kanyonu var, burada yaptığımız çalışmalar turizme ciddi bir hareketlilik getirdi. Bunun gibi birçok proje sayabiliriz” dedi.

“Yerinde üretim ve tüketim olsun istedik”

Ordu’da uygulanan Fındık Altı Yumurta Tavukçuluğu Projesi kapsamında üreticilere eğitim, organik yem fabrikası, soğuk hava deposu ve paketleme destekleri verdiklerini aktaran Gültekin, tüm bunların sonucunda şu anda üretilen yumurtaların Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satıldığını ifade etti. Bunun yanı sıra Ordu’dan Dubai ve Katar’a da yumurta satıldığına dikkati çeken Gültekin, bunların 5-6 yıllık bir süreçte gerçekleştiğini kaydetti.

Seracılık projeleri ile sebze ve meyve üretimine de katkı sağladıklarını belirten Hakan Gültekin, bu bölgede yağışlı gün sayısı fazla oluşunu göz önüne alarak seracılığı bu bölgede geliştirip, yerinde üretim ve tüketim yapmayı istediklerini dile getirdi. Birçok ilde hem belediyeler hem de Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden vatandaşlara sera dağıtımı yaptıklarını söyleyen Gültekin, vatandaşın artık seralarda ürettiği sebze ve meyvelerle marketlerde ve piyasada satış yapacak potansiyeli oluşturduğunu, üretim, istihdam ve ticari geliri olan bir yapı oluşturduklarını kaydetti.

Bu yıl için 430 milyon civarında rakamın yatırım programında onay beklediğini dile getiren Gültekin, “DOKAP’ın 2023 yılı hedefini 1 milyar lira olarak koyduk, inşallah ek bütçemizle bu rakamları 11 ilimize kazandıracağız. Nitelikli projeleri desteksiz bırakmayacağız” dedi.

GİRESUN