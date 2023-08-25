DTO Başkanı Erdoğan: Denizli’yi fuar merkezi haline getireceğiz

Açılışta konuşan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, fuarların Denizli Ticaret Odası için çok önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan bölgesel, ulusal ve uluslararası fuarlar düzenleyerek farklı ürünlerin tanıtımını yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki dönemde katılacakları fuarlar hakkında bilgiler veren Erdoğan, fuarların sektöre ivme kazandıran organizasyonlar olduğunu ve yatırımcıların gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Erdoğan, her yıl DTO’ya bağlı yüzlerce üyenin KOSGEB desteğiyle, yurt içi ve yurt dışında farklı sektörlerdeki ulusal ve uluslararası fuarlara gittiğini belirterek, bundan da sonra da fuarları geliştireceklerinin altını çizdi.

Konuşmasında Denizli’nin ekonomik açıdan görünümüne de değinen Erdoğan, tekstil sektörünün şehir ve sanayinin can damarı olduğunu belirtti. Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Kendi kendine yetebilen, ihracatçı bir şehir olmamızdaki en büyük ve en önemli faktördür. 7 gün 24 saat çarkların döndüğü, çalışkan bir şehir olmamızda, tekstil fabrikalarımızın katkısı çok büyüktür."