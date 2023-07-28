Dünya Bankası NOSAB’a desteğe hazır

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) yönetimi, Bursa’ya gelen Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinden oluşan proje heyetini ağırladı.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Dayanıklı, Hakan Gündoğdu, Özgür Yıldız, Bölge Müdürü Mehmet Koçer ve proje danışmanı Prof. Dr. Bülent Keskinler, konuk Dünya Bankası heyetine çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Stefka Slavova, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Haşim Cihan Demirköprülü ve beraberindeki heyet NOSAB’da gerçekleşen toplantıda organize sanayi bölgesi (OSB) ve proje hakkında görüştü.

‘En çevreci OSB’

Görüşmenin açılışında konuşan NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin planlı kurulmuş, en yeşil ve en çevreci OSB’lerinden birisi olduğunu söyledi.

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini söyleyen Erol Gülmez, “Bundan sonraki öncelikli hedeflerimiz arasında bölgemizin mevcut arıtma tesisinin kapasitesini artırmak, yeni bir biyolojik arıtma tesis kurmak ve bu tesislerin çatılarına GES kurulmasıyla güneş enerjisinden elektrik üretmek bulunuyor” dedi.

Çalışmalara yakından takip

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Stefka Slavova da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini, sürdürülebilirlik ve verimlilik konusunda dikkate değer çalışmalar yapıldığını söyledi ve Dünya Bankası olarak uygun görülecek projelerini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından heyet üyeleri, NOSAB Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi ve yeni arıtma tesisi alanını gördükten sonra fabrikalara da ziyarette bulundu.