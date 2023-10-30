Dünya Belediyeler Birliği, Konya’ya emanet

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi’nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dönem Başkanlığını Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse’den devraldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Konya Valisi Vahdettin Özkan, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetlilerin katıldığı UCLG Gala Kültürel Programında konuşan UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, “Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederim.

Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ama ortak bir fikirde buluşabileceğimize ve beraber çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG’nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim’in hemen öncesinde, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Görev aldığım süre boyunca; başkanlık ekibindeki paydaşlarımız ve üyelerimizle birlikte, yerel ve bölgesel yönetimlerin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

Altay, UCLG’ye başkanlık edecek Konya’nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışı olarak ifade edebileceğimiz ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla hareket eden, uluslararası yönünü her zaman ön plana çıkaran ve küresel meselelerde inisiyatif alan Konya’mız; liderlik ettiği birçok uluslararası platformda, daima adaleti ve barışı savunmaktadır” ifadelerini kullandı.