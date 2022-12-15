EGİAD’dan ekonomik değerlendirme toplantısı

Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Halaç’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Türkiye ve dünyanın 2022’yi uğurlarken gerçekleştirebildiği hedefler ile gelecek yılda nasıl bir görünüm içinde olmasının beklendiğine yönelik değerlendirmeler verilere dayanarak ele alındı.

“Katma değerli üretime yönlenmeli”

İş insanlarının son yıllarda belirsizlikten kaynaklanan tedirginlik ve kaygı yaşadığının belirtildiği etkinlikte, dış ticaretin ara mal ithalatı ve ara mal ihracatı ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği için ticaretin büyümeye dönüşemediğine dikkat çekildi. Katma değerli üretimin arttırılması gereğinin vurgulandığı toplantıda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Halaç, dış ticaret açığının 91 milyar dolara ulaştığını belirtti. Halaç, “İthalat için tüketim mallarının oranının yüzde 8 olması çok kötü değil. Fakat ara mal alıp sattığımız için dış ticaretten ne yazık ki olumlu sonuç alamıyoruz. Sadece bu hükümet döneminde değil önceki hükümet dönemlerinde de aynı hata yapılmaktaydı” dedi.

Rekabetçi döviz kuru mantığı içinde ilerlemek istendiğini hatırlatan Halaç, Türk lirasını diğer para birimleri karşısında biraz daha değersiz tutup dış ticarette döviz kuru avantajının kazanılmak istendiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Bu durumda Dış Ticaret açığımızın azalmasını bekledik. Ama azalmadı. Niye azalmadı. Çünkü Türkiye olarak ara malı alıyoruz. Ara malı satıyoruz. Rekabetçi döviz kuru mantığında bu sistem bize artı getirmiyor. 1980’lerden beri süregelen bu mantık ve sistemle Türkiye debelenmeye devam ediyor. Ara malı alan ülke ile ara malı satan ülke konumundan çıkmalıyız. Geçen yıl Ocak- Ekim ayı aralığında 33 milyar dolarlık açık vermişiz, bu yıl aynı dönemde 91 milyar dolarlık açık oluşmuş. Açılan bu ara makas da bize gösteriyor ki Rekabetçi döviz kuru mantığı artık çalışmıyor.”

İZMİR