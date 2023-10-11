"Enflasyonla topyekün mücadele etmeliyiz"

Enflasyonla topyekün mücadele edilmesi gerektiğini altını çizen Gülsoy, “Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci de hep birlikte bir ve beraber olursak atlatacağız. Enflasyonu yükselten, piyasalarımıza güveni azaltan bu fırsatçılara göz açtırmamamız gerekiyor. İş dünyamızın da bu hassasiyeti göstereceklerine inancım sonsuz” ifadelerini kullandı.

Kayseri’deki tüm işletmeleri, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek vermeye davet eden Gülsoy, “Hükümetimiz tarafından alınan ekonomik tedbirler olsun, yapılan çalışmalar olsun bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağını gösteriyor. Her şeyden önce kendi devletimize ve milletimize güvenmek ve inanmak zorundayız. Bu ülke bizim. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.

Enflasyonla topyekün mücadele edersek, halkımızla, sektörlerimizle birlikte el ele verirsek, beraber olursak atlatırız. Maliyet ve fiyat artışları karşısında özel sektör topyekün katılmadığı sürece, sadece çalışanlarımızın alım gücü erir. Bu sebeple sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Bugüne kadar olan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek enflasyonu da bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.