Enstitüde üretilen üzüm çekirdeği yağı satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koruk suyu, pekmez, aronyalı üzüm suyu gibi ürünlerinin yanına üzüm çekirdeği yağını da ekledi.
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Geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında, üzüm çekirdekleri sıkım makinesinden geçirilerek yağ elde ediliyor.
Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, 200 kilogram üzüm çekirdeğinden 20 litre yağ elde ettiklerini söyledi. 50 mililitrelik cam şişelere doldurulan yağ, bu ay satışa sunulacak.
TEKİRDAĞ