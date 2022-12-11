Erdemli'nin sit alanı statüsü yeniden belirlendi
Mersin'in Erdemli ilçesindeki sit alanının statüsü yeniden belirlendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Şeytan Deresi alanında kalan 3. derece arkeolojik sit alanının statüsü değiştirilerek, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Merkez Mahallesi Şeytan Deresi doğal ve 3. derece arkeolojik sit alanında kalan ve mülkiyeti hazineye ait parselde tespit edilen kültür varlıklarının 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi.