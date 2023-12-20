ESİAD’dan 10 bin fidanlık hatıra ormanı

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), Avrupa Komisyonu “Map My Tree” kampanyası kapsamında İzmir’e 10 bin ağaçlık hatıra ormanı kazandırdı. Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde, ESİAD İzmir Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Buca-Kaynaklar’da ilk fidanlar dikildi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına böyle bir anı bırakmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Orman alanlarının yüzölçümünü artırmak hepimizin sorumluluğu olmalı” dedi. Belenbaşı Köyü mevkiinde düzenlenen fidan dikim törenine ESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Devrim Çukur ve Ali Topçu, Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, İzmir Ağaçlandırma Şefi Şenol Ünal, Kaynaklar Orman İşletme Şefi Fahri Onur Ertem ve ESİAD üyeleri katıldı. Zorlu, Avrupa Komisyonu’nun küresel “Map My TRee” kampanyasının bir parçası olan projeyle 19 şehirde 170 bin fidan dikileceğini söyledi.