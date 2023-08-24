Eskişehir, 3 fuara ev sahipliği yapacak

Ayşe KAYTAN UÇAK

EFKM bünyesinde faaliyet gösteren ETO TÜYAP Merkezi’nde 6- 10 Eylül tarihleri arasında dördüncü kez Eskişehir Tarım fuarı, 19 - 21 Eylül günlerinde ikinci kez Raylı Sistemler, Altyapı ve Teknolojileri Zirve ve Fuarı, 27-30 Eylül tarihleri arasında üçüncü kez Eskişehir Endüstri fuarı gerçekleşecek.

ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde fuarların yanı sıra Eskişehirli KOBİ’leri Türkiye’nin dev firmalarıyla aynı masada buluşturan “İkili İş Görüşmeleri” (B2B) üçüncü kez düzenlenecek. 27-30 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Endüstri Fuarı’yla eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan İkili İş Görüşmeleri’nde yüzlerce iş görüşmesi yapılacak.

Bu sayede ETO üyesi KOBİ’ler ve üreticiler, savunma sanayinin ve endüstrinin öncü firmalarının satın alma departmanları ve tedarik bölümünün üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarlar ve ikili iş görüşmeleri hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eylül ayında Eskişehir’de 3 fuar ve ikili iş görüşmeleri düzenleyecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin şehrin ticaret ve sanayisine değer kattığını belirten Güler, düzenlenen fuarlar sayesinde hem Eskişehirli firmaların iş hacmini artırdığını hem de Eskişehir’in ticaret ve sanayisinin gelişimine katkı sağlandığını ifade etti. Eskişehir’in fuarcılıktaki hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Güler, ticaretin ve sanayinin nabzının Eylül ayında ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde atacağını sözlerine ekledi.