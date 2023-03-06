Eskişehir çok şiddetli kuraklık tehlikesi altında

Ayşe KAYTAN UÇAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayınlanan üç aylık kuraklık haritasına göre Eskişehir’in büyük bölümünün çok şiddetli kuraklık tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken Özbunar, “Eskişehir, geçen yılın ağustostan ocak ayına kadarki altı aylık haritada normal civarı ve hafif kuraklık olarak değerlendirilirken, son üç aylık haritada ise ‘çok şiddetli kuraklık’ tehlikesi altında değerlendirilmiştir” dedi.

Sera gazı etkisiyle birlikte gelen küresel ısınma ve hemen arkasından gelen iklim olaylarının değişmesi sonucu aşırı kuraklık, şuan yaşadığımız meteorolojik kuraklığın oluşmasıyla beraber ise daha fazla su kıtlığı yaşandığını belirten Özbunar, mevcut olan suların potansiyeline uygun kullanılmadığını söyledi.

Tarımsal sulamada, suyun yaklaşık yüzde 50’sinin heba edildiğine işaret eden Özbunar, “Çeşmeden akan suyu tasarruf edeceğiz ancak asıl tasarrufu tarımsal sulamada yapmamız gerekiyor. Tarımsal sulamaya yeterli yatırım yapılır, modern teknikler ile sulama yapılırsa yüzde 50’lere kadar tasarruf etme şansımız bulunuyor” dedi.