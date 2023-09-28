Eskişehir Endüstri Fuarı’nda yabancı yatırımcıya davet

Ayşe KAYTAN UÇAK

TÜYAP tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı başladı. ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’in yüksek katma değerli ürünler üreten gerçek bir sanayi şehri olduğunu söyleyerek, “Havacılık sanayinin kalbi olan uçak ve helikopter motoru üretiminde ülkemizin tek, dünyanın sayılı birkaç merkeziden biri konumundayız.

Bugün için havacılık sanayiinde Eskişehir’de faaliyet gösteren ana ve yan sanayi firmalarımızın sayısı 60’a sektördeki çalışan sayısı ise 9 bin 500 kişiye ulaşmış durumda. Sektörün yıllık ihracatı ise 400 milyon doların üzerinde” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Eskişehir OSB’ye yoğun bir yatırımcı ilgisi olduğuna işaret eden Küpeli, “Özellikle İstanbul’dan bölgemize yatırım için gelen firma sayısı artmakta. Ayrıca Eskişehir’e yatırım yapmak isteyen önemli yabancı sanayi kuruluşlarıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Şehir dışından fuarımıza katılımcı ve ziyaretçi olarak gelen firma yetkililerini yüksek teknolojin üretimiz merkezi olan Eskişehir’de ve OSB’mizde yatırım yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Eskişehir, sanayi ve havacılıkta marka şehir”

Fuarın açılışında konuşan TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu sene Eskişehir’de üçüncüsünü düzenledikleri Ar-Ge Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na 100 firma ve firma temsilcisinin katıldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 60’ının Eskişehirli firmalardan, yüzde 40’ının ise İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerden olduğunu ifade eden Ersözlü, fuarda Amerika’dan, İtalya’dan, Tayvan’dan ve Çin’den temsilciliklerinde yer aldığını aktardı. Ersözlü, 30 Eylül’e kadar açık olacak fuara 20 bin civarında profesyonel ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Fuarın açılışına katılan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Eskişehir’in, Türk sanayi açısından çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, özellikle raylı sistemler, beyaz eşya ve havacılıkta ciddi bir alt yapıya sahip olduğunu ifade etti. “Eskişehir, Türkiye’de ‘savunma ve havacılık sanayi’ denilince akla ilk gelen marka şehirlerden bir tanesidir” diyen Avşar, “Ana ve alt yüklenicileriyle, tedarik zincirindeki diğer paydaşlarıyla, askeri fabrikalarıyla, üniversiteleriyle savunma ve havacılık sanayisi açısından son derece önemli bir şehir” dedi.

Savunma sanayi kabiliyetini paylaşmak istiyor

Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında 6 milyar doları hedeflediğinden bahseden Avşar, şunları söyledi: “Ülkemizde kişi başı milli geliri 20 bin dolarların üzerine taşımak için özellikle yüksek katma değerli ürünlerin ihracatını artırmamız bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz. 2002 yılında savunma sanayinin ihracatı toplam yaklaşık 4,3 milyar dolardı, bu rakamı 6 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Ülke olarak bu potansiyele sahibiz.

Ana yüklenicilerimizle, tedarik zincirindeki paydaşlarımızla, üniversitelerimizle, araştırma kuruluşlarımızla ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz ürünlerimizle bunların çok daha iyisini başarabileceğimize yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi ve havacılık ihracatının artırılması Savunma Sanayi Başkanlığımızın temel önceliklerinden birisi olacak.

Yine öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi savunma sanayi alanında kazanılan kabiliyet ve imkânların komşu ve yan sektörlerde yani diğer sanayi alanlarında da kullanılabilirliğini teşvik etmek. Hem savunma sanayi sektörümüzün büyümesi açısından hem de Türkiye’de genel olarak sanayi tabanının genişlemesi açısından bu çok büyük önem arz ediyor.”