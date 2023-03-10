Eskişehir ile İspanya arasında ticari iş birliği artıyor

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego’nun imza attığı protokol ile iki ülke arasında gerçekleştirilecek her türlü ticari faaliyeti desteklemek adına karşılıklı iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

ESO ev sahipliğinde yapılan imza töreninde, Türk ve İspanyol şirketlerinin iş birliğine olanak sağlayacak bir platform oluşturularak yeni fırsatların geliştirilmesi hususunda anlaşmaya varıldı.

Sanayi Odası olarak şehir sanayisinin tanıtımı ve güçlendirilmesi adına uluslararası işbirliklerine çok önem verdiklerini belirten Kesikbaş, “Daha önce yaptığımız organizasyonlarda İspanya sanayisi ile tanışıp çeşitli sektörlerde çalışan İspanyol sanayiciler ile ESO üyelerimiz arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmiştik.

Bugün imzaladığımız protokol ile bu ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi, ticari iş birliğimizi arttırmayı hedefliyoruz” dedi. Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin Gallego ise, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini belirterek, “Bu protokol sayesinde, ülkemiz ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin geliştirileceğine inanıyoruz. Türk – İspanyol işbirliklerini arttırmak ve iki ülkenin birbirlerini tanıması çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.