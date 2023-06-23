Eskişehir OSB'de Dijital Dönüşüm Merkezi kuruldu

Tülay TAŞKIN

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) mali katkılarıyla hizmete sunulan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Dijital Dönüşüm Merkezi, düzenlenen toplantıyla paydaşlarına tanıtıldı.

Eskişehir OSB bünyesinde hizmet vermeye başlayan Dijital Dönüşüm Merkezi ile firmaların düşük maliyetle dijitalleşme sürecine geçişini sağlamak, bölgedeki dijital dönüşüm bilinci ve uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, aynı zamanda Türkiye’nin ilk akıllı OSB’si de olduklarını açıkladı. Nadir Küpeli, “Kurduğumuz merkezde kullanılan sistem dünyada bu büyüklük ve çapta sanayi alanlarında kullanılan ilk sistemdir.

Merkez sayesinde, firmalarımız düşük maliyetle dijitalleşme sürecine geçiş yapabilecekler. Sanayi kuruluşları bu altyapı ile zaman ve emek tasarrufu sağlayacaklar” dedi.

BEBKA’nın 2021 yılı Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve EOSB tarafından yürütülen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin Türkiye’de ilk kez LoRaWan sistemi kullanılarak kurulduğuna işaret eden Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü: “Sisteme sanayi kuruluşlarımız da entegre edildi.

Böylece şirketlerimizin dijital dönüşümlerini hızlandırıp, sanayide verimliliği artırarak üretkenliği daha üst düzeylere taşımayı hedefledik. Dijital dönüşüm ayrıca üretim süreçlerini optimize etmek, üretim kalitesini artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek ve yeni iş modelleri oluşturmak gibi faydalar da sağlayacak.”

Kazan kazan projesi

Projenin hem EOSB hem de proje ortakları için bir kazan kazan projesi olduğuna dikkat çeken Nadir Küpeli, “Bu projede her paydaş, çok önemli kazanımlar elde etti. Öncelikle bu projenin ana omurgası olan LoRaWAN teknolojisi Eskişehir’de faaliyet gösteren Midsoft firması tarafından bir TÜBİTAK projesi olarak geliştirilerek, nihai ürün olarak sanayicilerimizin kullanımına sunuldu.

Biz de kurduğumuz bu sistemle ilk KOBİ-OSB alanımızda daha sonra tüm OSB genelinde firmaların doğalgaz tüketimlerini artık anlık olarak okumaktayız. Ardından su tüketimlerini de bu yolla yakında izlemeye başlayacağız. LoRaWAN teknolojisini ve sensör altyapısını, ESART Arıtma tesisimizde makinelerin takibi amacıyla da kullanmaya başladık” diye konuştu.

Kurdukları bu sistemle Türkiye’nin ilk akıllı OSB’sini Eskişehir’de hayata geçirmiş olduklarına dikkat çeken Küpeli, “Kurulan bu sistem kendi kategorisinde dünyada bir ilk olma özelliğine sahiptir. Hem ülkemize hem de dünyaya örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk” dedi.

İlk kez Eskişehir OSB’de…

LoraWAN teknolojisi hakkında bilgi veren Küpeli, “LoraWAN uzun menzilli ve düşük güç tüketimli kablosuz iletişim ağı üzerinde çalışan bir IoT (nesnelerin interneti) protokolüdür. LoRaWAN ile ağ üzerindeki cihazlar, bir elektronik ağ sistemine bağlanır ve sistem bu şekilde cihazların verilerini internete yollar.

Bu sayede sensörler, uygulamalar ve diğer akıllı cihazlar birbirleriyle iletişim kurabilir ve nesnelerin interneti ağlarına bağlanabilir. Bu teknoloji dünyada bulunmakla birlikte ülkemizde yoktu, teknolojiyi ilk kez biz Eskişehir OSB’de kullanmaya başladık” dedi.