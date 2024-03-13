Eskişehir OSB’ye “Teknoköy” kurulacak

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP A.Ş.) 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti.

Teknoloji Bölgesi’nde gerçekleşen çalışmalar ile gelecek dönemde yapılması planlanan projeler üzerinde durulan genel kurulda, ihracatın arttığı ancak bunun yeterli olmadığı, ihracatın artması için teknoloji geliştirme bölgelerinin üzerine önemli roller düştüğü belirtildi. Bunun için gelecek dönemde yeni yatırımlar olacağı açıklanırken, en önemli projenin ise bir Teknoköy projesi düşünüldüğü belirtildi.

“İhracatımızda teknoloji ürünlerini artırmalıyız"

Genel kurulda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ATAP A.Ş.’nin yeni yönetimle birlikte ciddi çalışmalara ve projelere imza attığını belirterek, “2021 yılında göreve gelen yeni yönetim ile birlikte ATAP A.Ş. 3 yılda güzel işlere imza attı ve çok ciddi yol aldı.

Ancak bizim hedeflerimiz çok yükseklerde ve gidecek daha çok yolumuz var” dedi. Cari açığın azaltılması için ihracattaki teknoloji payının artırılması gerektiğini ve burada teknoloji geliştirme bölgesine çok iş düştüğünü ileten Küpeli, “Ülkemizin kurtuluşu, artık cari açığın kapatılması noktasında yatmaktadır. İşte tam bu noktada teknoloji geliştirme bölgemiz, arzu ettiğimiz konularda bizim derdimize yetişecektir.

Türkiye ihracat ile açığı kapatacak, ithalatımızdan daha fazla ihracat yapacaksa bu teknolojik ihracat olmak zorunda. Kilogram başına 3-4 dolar seviyesinde olan fiyatlarımızın öncelikle 10 dolara, daha sonra ise 20 dolara yükseltilmesi bizi rahatlatacaktır.

Ülke olarak 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerimize ulaşma noktasında teknoloji geliştirme bölgemize çok ciddi işler düşüyor” diye konuştu. ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, 3 yıl içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

3 yılda ihracat rakamlarında ciddi bir artış yaşadıklarını ileten Saraç, “ATAP A.Ş. yönetimi olarak 3 yılı geride bıraktık. 3 yıllık sürece baktığımız zaman 2021 yılında firma sayımız 142 iken bu sayıyı 2022 yılında 152’ye ve 2023 yılında 155’e yükselttik. Ar-Ge personel sayımız 2021 yılında 1000 iken, 2022 yılında 1088’e ve 2023 yılında ise toplamda 1130’ye ulaştı.

Ar-Ge gelirimiz 2021 yılında 124 milyon, 2022 yılında 215 milyon ve 2023 yılında 233 milyon TL’ye yükselmiştir. İhracat tarafında ise hızlı bir büyüme söz konusu. İhracatımız 2021 yılında 700 bin dolar iken, 2022 yılında 1,3 milyon dolara ve 2023 yılında 5,5 milyon dolar seviyelerine yükseldi.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ortalama proje sayılarımız her sene ortalama 300 civarında. KOSGEB tarafında 20 civarında bir projemiz var. TÜBİTAK projelerinde artan bir grafik söz konusu. Bu rakam 69 iken 2023 yılı sonu itibariyle 85’e çıktı. Yılda alınan patent sayımız ise ortalama 7” dedi.

Yeni dönemde Teknopark binası yapılacak

Yeni dönemde yapılacak olan çalışmalardan bahseden Saraç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Teknopark binasını tamamlamayı planladıklarını ve mevcut OSB kampüsü içerisinde “Teknoköy” oluşturmayı arzu ettiklerini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgemizde doluluk yüzde 98 civarında.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin hemen yanında yapmayı planladığımız teknopark binası için ihale sürecimiz devam ediyor. 2024 sonuna kadar bu binayı bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca merkez kampüste bir Teknoköy projemiz söz konusu. Burada 8 adet 80 metrekare büyüklükte yapılar olacak. Teknoköy oluşturma amacımız ve hedefimiz uzaktan çalışmayı buraya yönlendirmek ve networkü canlandırmak.

Bilecik’te üniversite içerisinde yapmayı hedeflediğimiz teknoparkımızın ise revizyonu önümüzdeki dönemde yapılacak. ETİM tarafına bakacak olursak, burada işler istediğimiz gibi gidiyor. Merkezin şirketleşme süreci var. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam ediyor. ATAP A.Ş. olarak hedeflerimiz büyük, bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”