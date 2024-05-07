"Eskişehir'de durak olmaması büyük kayıp"

Tülay TAŞKIN

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapımına başlanan ve 2027 yılında tamamlanacak olan Ankara-İzmir arası Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin güzergâhında Eskişehir’in yer almaması Eskişehir’de hayal kırıklığı ve tepkiyle karşılandı.

508 kilometre uzunluğunda olacak ve Ankara ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir Hızlı Trenin sırasıyla Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere 10 ayrı istasyonda durması planlanıyor.

İlk olarak, 2012 yılında dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun İzmir Valisi’ni ziyareti sırasında müjde olarak verdiği Ankara-Eskişehir-İzmir Hızlı Tren hattının yapımına başlanacağı ve 1. etabının ihalesinin yapıldığı haberiyle gündeme gelen YHT projesi ile Eskişehirliler bir beklentiye girmişti.

2012 yılından bu yana projenin hayata geçirilmesini bekleyen kent, açıklanan güzergâhta yer almamasının şaşkınlığını yaşıyor. Polatlı-Emirdağ arasında hiçbir şehir ve ilçenin olmadığını ve yeni yapılacak bu hattan hiç kimsenin yararlanamayacağını belirten Eskişehirliler, oysaki Ankara-Eskişehir arasında uzun yıllar faaliyette olan YHT hattının Eskişehir’den Emirdağ’a indirilmesinin daha kısa bir hat olması bakımından daha rantabl olacağına dikkat çekiyorlar.

Eskişehirliler projenin başlamış olmasına rağmen, halen geç kalınmadığını dile getirerek, duraklar arasına Eskişehir’in de dahil edilmesini istiyorlar. Uluslararası havaalanına sahip olmasına rağmen tarifeli uçak seferleri konulmayan Eskişehir, demiryollarının keşişim noktasında bulunması ve bir asırdır demiryolu kenti olması özelliği sebebiyle YHT hatlarında da birleşim noktasında olmayı talep ediyor. Kent dinamikleri ısrarla talep ettikleri halde tarifeli uçak seferlerinin konulmadığına dikkat çekerek, hiç değilse YHT ile ulaşım kolaylığının sağlanması gerektiğine işaret ediyorlar.

ETO Başkanı Metin Güler: Eskişehir’in İzmir ile YHT bağlantısının yapılması şart

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesi hattında Eskişehir’in yer almamasının hayal kırıklığını yaşadıklarını söyleyen Metin Güler, “Teknolojinin bu denli geliştiği, mesafelerin kısaldığı bir dünyada Eskişehir’in İzmir ile yüksek hızlı tren hattı bağlantısının olmamasını kabul etmemiz mümkün değil. Yüksek hızlı tren seferleri, şehirlerarasında seyahati kolaylaştırdığı gibi ticareti ve turizmi de geliştiriyor.

Eskişehir’in İstanbul, Konya, Ankara hatlarıyla sağlanan yüksek hızlı tren seferlerinde bunu çok net görebiliyoruz. Eskişehir’in de projeye dahil edilmesi ya da Eskişehir’i İzmir’e yüksek hızlı trenle bağlayan yeni bir güzergah kurulması gerektiğine inanıyor, bu noktada Ulaştırma Bakanlığı’mızın gerekli adımları atacağını ümit ediyorum” dedi.

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan: Eskişehir’e gelen tüm bakanlara talebimizi ilettik

Yapımı planlanan Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesinde 10 istasyonun bulunduğunu ve bu istasyonlar arasında Eskişehir’in yer almadığını söyleyen Ömer Zeydan, var olan Ankara-Eskişehir YHT hattını kullanmak yerine Polatlı-Afyon arasında yeni bir ara hat yapılması öngörüldüğünü belirtti. Zeydan, “Oysa bu yeni ara hat Eskişehir-Afyon arasında planlandığında hem uzunluğu daha kısa bir ara hat oluşacak, böylece projenin yatırım maliyeti azalacak, hem de projeye Eskişehir istasyonu da dahil edilmiş olacaktır.

Bu suretle hali hazırda mevcut olan ve çok uzun süreli seyahat sağlayan Ankara-Eskişehir- İzmir trenlerinin yoğunluğu hafifleyecek ve Eskişehir’in Afyon ve Ege’ye ulaşımı ciddi manada kolaylaşarak söz konusu hızlı tren hattı projesinden beklenen gelirle birlikte turizm hareketi de yükselecektir. Ayrıca Eskişehir-İzmir arasında gerekli olduğunu düşündüğümüz havayolu ulaşımı olmadığından Ankara-İzmir hızlı tren güzergâhına Eskişehir’in de ilave edilmesi Eskişehir ve İzmir bölgesi iş dünyasının ticari ilişkilerini, iletişimini oldukça güçlendirecektir” dedi.

ESİAD Başkanı ve Raylı Sistemler Kümesi Başkan Yardımcısı Kenan Işık: Eskişehir demiryolu ulaşımında kavşak noktasıdır

Türkiye coğrafyası ve demiryolu ağının gelişimi izlendiğinde Eskişehir’in batı ile doğu arasında önemli bir geçiş noktasında bulunduğunu belirten Kenan Işık, “Eskişehir, ilk yüksek hızlı tren seferi Ankara-Eskişehir ve devamında Ankara-Eskişehir-İstanbul YHT hatları ile bu durumunu günümüze kadar taşımıştır.

Özellikle TÜLOMSAŞ’ın 2014-2020 arasındaki ileri teknoloji ve katma değerli demiryolu projeleri ile ülkemiz için çok önemli ihracat hedefi ve dünyada bu sektörde söz sahibi bir marka oluşturma konusunda ciddi adımlar atılmıştır. Biz Eskişehir olarak yeni tip ve teknolojide lokomotifler ve devamında YHT tren setleri üretmek ve bunları test edebileceğimiz dünyada ilk ve tek olacak URAYSİM Raylı Sistemler Test Merkezi kurma heyecanı ile büyük bir motivasyonla çalışır iken önce TÜLOMSAŞ’ın TÜRASAŞ’a devri ve sonrasında bu kurumun hızla tasarım, üretim ve motivasyonunu kaybetmesi ile hayal kırıklığı yaşadık.

Devamında YHT setleri konusunda projenin ilerleyememesi ve farklı tercihlerin devreye girmesi, bugünlerde de Ankara-İzmir YHT güzergahı ve YHT ağından Eskişehir istasyonunun çıkartılması gündemi ile tarih boyunca önemli bir merkez olan Eskişehir Demiryolu kültürü ve sahip olunan tasarım ve üretim kabiliyetleri ile buna entegre olmuş ve son 10 yılda önemli ekonomik değerler üretmiş yan sanayimizi kaybetme endişesi ile karşı karşıya geldik” dedi.

Son günlerde Maliye Bakanı tarafından da sıkça gündeme getirildiği üzere gelecek yıllarda demiryolu ağı ve bu ağ üzerinden yapılacak yurt içi ve dışı lojistik kabiliyetlerin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunun altını çizen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara-İzmir YHT hattının Eskişehir bağlantısı ile entegrasyonu sadece hızlı yolcu taşınması değil, ülkemiz için çok daha değerli olan Anadolu sanayisinin ürettiğini hızlı ve ekonomik olarak batıya ulaştırabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizin doğusu ile Ankara üzerinden batıya ulaşan demiryolu ulaşımının bu bakış açısıyla ele alınması ve ülke ekonomimize güç katacak yolcu ve yük taşımacılığı ile planlanması ve buna göre altyapı ve üst yapıların acilen ele alınması gerektiği görüşündeyiz. Bugünü değil yarını ve geleceği inşa etme hedefimiz ile Ankara-İzmir tren hattının böyle ele alınması ve projenin bu bakış açısı ile bütünsel düşünülerek uygun revizyonlar ile mevcut hatlara en optimum ve verimli olarak entegre edilmesi gerektiği düşüncemizi ilgili mercilerle paylaşmak isteriz.”

TÜGİAD Eskişehir Şubesi Başkanı Serkan Can Zengin: Ege’ye ulaşım kolaylığı için YHT’ye ihtiyacımız var

Tarifeli uçak seferlerinin de bulunmaması nedeniyle Eskişehir’den Ege bölgesine özellikle yaz aylarında yoğun bir araç trafiğinin yaşandığını anlatan Serkan Can Zengin, “Eskişehir, Türkiye'nin önemli sanayi ve kültür merkezlerinden biri olarak, hem yerli hem de yabancı turistler için çekim merkezi olmuştur. Ayrıca, şehir iş dünyası için de önemli bir buluşma noktasıdır. Ancak, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde Eskişehir'in güzergâhta olmaması, bu dinamikler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Eskişehir’in projede olmaması, halkın ve iş dünyasının tatil, toplantı, etkinlik, fuar gibi özel ve iş gezileri için kullandığı önemli bir ulaşım alternatifini ortadan kaldırır.

Bu durum, şehrin ekonomik ve sosyal yapısına da zarar verecektir. Hızlı trenin varlığı, Eskişehir'in turizm potansiyelini artırarak daha fazla ziyaretçi çekilmesine ve yerel ekonominin canlanmasına yardımcı olacaktır. Özellikle yaz aylarında Ege'ye tatil amaçlı seyahat eden halk için büyük kolaylık sağlayacak olan bu hizmet, şehre ekonomik anlamda büyük katkılar sağlayabilir. Eskişehir için düzenli tarifeli uçak seferlerinin olmaması, YHT hattının daha da büyük bir önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu hizmetin sağlanması, halkın seyahat seçeneklerini genişleterek yaşam kalitesini artıracaktır.

Ulaştırma Bakanlığı'na, Eskişehir'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak bu önemli projede şehrimizi yeniden göz önünde bulundurma çağrısında bulunuyoruz. Eskişehir'in hızlı tren projesine dahil edilmesi, sadece şehrimiz için değil, bütün bir bölge için kazanç olacaktır. Bu durum, hem ulusal hem de uluslararası alanda Eskişehir’in daha fazla tanıtılmasına ve gelişmesine olanak tanıyacaktır. Son olarak, tüm yetkilileri ve halkımızı bu konuda destek olmaya ve Eskişehir’in hak ettiği değeri görmesini sağlamak adına harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

ESGİAD Başkanı Ulaş Entok: Eskişehir’in hattın dışında tutulmasındaki amacı anlamıyoruz

Eskişehir’in, bugüne kadar defalarca yaşadığı üvey evlat muamelesini bugünlerde bir kez daha derinden hissettiğini söyleyen Ulaş Entok, “Demiryollarının merkezi, beşiği olmamıza rağmen şehrimizin demiryolları yatırımlarında adeta dışlanan bir pozisyona düşmesini kabul edemiyoruz” dedi. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında bulunan 10 durak arasında Eskişehir’in olmaması, sınırlarından geçmesine rağmen Eskişehir gibi bir turizm şehrinin yok sayılmasının kent dinamiklerinin eksikliği olarak gördüklerini söyleyen Entok, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm potansiyeli bu kadar yüksek, sanayi ve ticaret hayatı son derece önemli olan ve demiryollarının kesişme noktasında bulunan şehrimizi bu önemli hattın dışında tutmanın amacını anlamakta bir hayli zorlanmaktayız. Başta şehrimizin iktidar temsilcilerine sesleniyor ve Ankara-İzmir hattına Eskişehir’in de entegre edilmesi ve ilerleyen yıllarda hizmete girecek Ankara-Antalya YHT hattı projesinde Eskişehir durağının yer alması için etkin bir çalışma yürütmelerini temenni ediyoruz”

Eskişehir CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, konuyu meclise taşıdı

CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehir il sınırlarından da geçen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı güzergâhındaki istasyonlar arasında Eskişehir’in yer almamasını Meclis gündemine taşıdı. Jale Nur Süllü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na önerge sundu.

Kararın gözden geçirilerek, Eskişehir'in de Ankara-İzmir YHT Projesi ağına dahil edilmesine yönelik Eskişehirlilerin talepleri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na yeni bir değerlendirme yapması çağrısında bulunan Süllü, mevcutta kullanımda olan Ankara-Eskişehir YHT hattının Ankara-İzmir YHT hattı için kullanılabileceğini hatırlatarak, demiryolu hatlarının kesişim noktası olan Eskişehir’in bu projede görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İzmir YHT tren hattının Eskişehir Garı’nda durmasıyla sadece Eskişehirliler değil, İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Bilecik’ten vatandaşların da bu hattan yararlanabileceğini ve özellikle İstanbul-İzmir arası seyahat süresinin de düşeceğini sözlerine ekledi.