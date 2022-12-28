ESTÜ, bitkisel atıkları yalıtım malzemesine dönüştürüyor

Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erdem’in yürütücülüğündeki proje, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettin Türk, Doç. Dr. Bilge Erdem, araştırma görevlisi Emre Akdoğan, yüksek lisans öğrencileri Ahmet Erdem ve Duygu Kırat ile kimyager Furkan Çolakoğlu’ndan oluşan ekiple 2018’de başlatıldı. Araştırma ekibi, sıfır atık çalışmaları kapsamında şeker pancarı küspesi, domates, lavanta, kekik ve biber posası, bezelye ve barbunya kabukları gibi bitkisel materyalleri özel bir yöntemle sıvılaştırarak elde ettikleri biyopoliollerden sert poliüretan köpükler üretiyor. Akademisyenler ayrıca, biyopoliole bazı kimyasallar ekleyerek iyileştirilmiş ses ve ısı yalıtımı, güç tutuşurluk, antimikrobiyal etki gibi bazı ilave performans özelliklerine sahip poliüretanlar elde ediyor.

“Biyopoliol için 4 yıl çalıştık”

Prof. Dr. Murat Erdem, polimer malzemelerin çoğunlukla petrol esaslı ve yenilenemeyen kaynaklardan üretildiğini söyledi. Biyokütlelerden asit katalizli solvotermal sıvılaştırma yöntemiyle biyopolioller elde edilmesi amacıyla 4 yıldır çalıştıklarını anlatan Erdem, “Şeker pancarı küspesi, domates, biber, lavanta ve kekik posası, bezelye ve barbunya bitkilerinin kabukları, zeytin pirinası ve istiridye mantarı üretiminde mantar tohumu konağı olarak kullanılan kompost materyalini sıvılaştırıyoruz” dedi.

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