ETKİYAP Eskipazar’da uygulanmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan ETKİYAP, Karabük’ün de aralarında olduğu 42 ilde yürütülüyor. Sığırlarda hayvan ıslahı çalışmalarının genişletilmesi, birim hayvandan elde edilen et ve süt verimi ile gelirlerin artırılmasının hedeflendiği proje doğrultusunda 38 bin 145 büyükbaş hayvan varlığı bulunan Ovacık, Eflani, Safranbolu ve Eskipazar ilçelerindeki köylerde 2 bin 260 üretici belirlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçede destek verilecek çiftçilerin daha önceden belirlendiğini söyleyerek, “İlk defa 2021 yılında Ovacık ilçemizde uygulanan proje, 2022 yılında Ovacık ilçemize ilaveten Safranbolu merkez ve 8 köy ile Eflani ilçemizin tamamında uygulandı. 651 baş sığıra suni tohumlama uygulaması yapıldı" dedi.

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