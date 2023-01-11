Ev hanımı hazırladığı projeyle çiftlik sahibi oldu

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı'ndan 2015'te mezun olan Fatma Nacakcı, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ne geçen yıl şubat ayında başvurdu. Nacakcı, proje kapsamında aldığı 100 bin lira hibe desteği ve kadın girişimcilere verilen sıfır faizli 500 bin lira kredi desteğiyle Ereğli ilçesinde beş ay önce büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Hayalini gerçekleştirerek üretime katkı sağlayan 2 çocuk annesi Nacakcı, günün büyük bir bölümünü 41 büyükbaşın bulunduğu çiftliğinde geçiriyor. Babasının desteğiyle hayvancılık yapan Nacakcı, işini daha da büyütmek istiyor. Süt üreticilerinin kurduğu kooperatife süt satan Fatma Nacakcı, ziraat alanında yükseköğrenimini tamamlayanlara yönelik hibe desteği programına başvurduğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin ilçede yaptığı duyuruyla kendi çiftliğini kurma hayalini hayata geçirdiğini anlatan Nacakcı, “İki bin kişinin faydalanabileceği bilgisi üzerine şansımızı denedik. Proje hazırladık, 5 ay önce de hayvanlarımızı aldık. İşletmemizde 36 sağmal ineğimiz var ayrıca destekleme kapsamında 5 gebe düve aldık. Ev hanımıydım, projeyle çiftlik sahibi olmaya karar verdik” diye konuştu.

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