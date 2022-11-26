Fujifilm, 12. Showroom‘unu Gaziantep’te açtı

Fujifilm Türkiye, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Kocaeli ve Konya’da bulunan showroom’larına bir yenisini daha ekledi. Gaziantep’te yeni bir showroom açılışı gerçekleştiren Fujifilm, Türkiye’de fotoğrafçılığa olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

26 Kasım Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilen Gaziantep Showroom’u, 600 metrekarelik alana kurulu olması ile Fujifilm’in Türkiye’deki en büyük showroom’u olma özelliğini taşıyor. Gaziantep’in önemli merkezlerinden Şehitkamil’de yer alacak showroom, 2 bin 500’ün üzerinde ürün çeşidini uygun kredi seçenekleriyle satın alma imkanı sunuyor.

Deneyimli ürün danışmanları ve eğitmenlerle her alanda çözüm sunan Fujifilm, Gaziantep Showroom’unda yeni başlayan bir amatörden prodüksiyon stüdyolarına kadar her alanda çözüm üretme kapasitesiyle faaliyet gösteecek. Türkiye’nin en büyük showrom’u olma özelliği taşıyan Gaziantep Showroom’unun demo ve eğitim alanlarında vereceği ücretsiz etkinlik, eğitim ve seminerle de amatör ve profesyonel kullanıcıların buluşma noktalarından biri olacak.