GAGİAD, Moldova Büyükelçisi Croitor ile iş fırsatlarını görüştü

İş fırsatlarının görüşüldüğü ziyarette, Türk kökenli büyükelçi Croitor, Türk iş dünyasını ülkesinde yatırım yapmaya davet ederek, iş fırsatlarını ve teşvikleri anlattı. GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Moldovalı heyeti dernekte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Moldova-Türkiye ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi. Koçer, “Bugün Moldova’ya 500 milyar dolarlık ihracat söz konusu. Bunu ülke olarak katlayarak artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise, Moldava’nın hemen her sektörde çok önemli teşvikler veren politikaları olduğunu söyledi. Croitor, şunları kaydetti: “Türk şirketlerini Moldova’ya çekmeyi arzu ediyoruz. Mesela 43 serbest bölgemizin herhangi birinde 1 milyon dolarlık yatırım yaparsanız, 3 sene vergi ödemezsiniz. 5 milyon dolar yatırım yaparsanız, 5 yıl vergi ödemezsiniz.”

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