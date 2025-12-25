GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu: Gaziantep, onurlu bir mücadelenin sembolü
GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Gaziantep’in vatan sevgisi, inancı ve bağımsızlık uğruna gösterdiği eşsiz direnişin simgesi olan 25 Aralık Kurtuluş Günümüzü kutlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.
Kahraman ecdadımızın yokluklar içinde verdiği bu onurlu mücadele, bugün de bizlere birlik, beraberlik ve azim ruhunu miras bıraktı.
Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde; bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kadim şehrimizin kurtuluş gününü gururla kutluyorum. Bu anlamlı günün, geleceğe umutla bakmamıza ve ülkemiz için daha çok çalışmamıza vesile olmasını diliyorum.