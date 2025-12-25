GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu: Gaziantep, onurlu bir mücadelenin sembolü

Gaziantep’in vatan sevgisi, inancı ve bağımsızlık uğ­runa gösterdiği eşsiz direnişin simgesi olan 25 Aralık Kurtuluş Günümüzü kutlamanın mutlu­luğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Kahraman ecdadımızın yokluk­lar içinde verdiği bu onurlu mü­cadele, bugün de bizlere birlik, beraberlik ve azim ruhunu mi­ras bıraktı.

Gaziantep’in düş­man işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde; bu toprakla­rı bize vatan kılan tüm şehitle­rimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, ka­dim şehrimizin kurtuluş günü­nü gururla kutluyorum. Bu an­lamlı günün, geleceğe umutla bakmamıza ve ülkemiz için da­ha çok çalışmamıza vesile ol­masını diliyorum.