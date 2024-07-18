Gaziantep iş dünyası ve kurum yöneticileri GÜNMAK’ta bir araya geldi

Güneş DOĞDU SOYLU-Gaziantep

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Aytekin Doğan, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç, GÜNMAK Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Kayabaş ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sanayicilerin sorunları, sektörel beklentiler, kurumlar tarafından iş dünyasına yönelik destek ve sunulan imkanlar ile çözüm önerileri görüşüldü.

İş dünyasının sorunlarının çözümü ve Gaziantep sanayisinin gelişimi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ülkemiz ekonomisinde yaşanan daralmaya işaret ederek, bu süreçte sanayicilerin üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla kilit rol üstlendiğinin altını çizdi.

Düzenlenen toplantının Gaziantep’in ortak çalışma kültürüne güzel bir örnek olduğunu belirten Ünverdi, “Burada hem kurumlarımız hem de firmalarımızla bir araya gelerek sorunlar ve çözüm önerileri noktasında neler yapabileceğimizi birebir görüşme imkanı bulduk. Yaşadığımız zorlukları birlikte aşacak, bunu yaparken de sanayimiz için ihtiyaç olan yeşil dönüşüm, dijitalleşme konusu, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerimizi ileriye taşıyarak geliştirilmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu doğrultuda gönlümüzden geçen tüm kurumlarımızla birlikte Gaziantep’te ortak bir Ar-Ge merkezi kurmaktır. Bu merkezden tüm firmalarımız faydalanabilecek ve sanayimizin gelişimini hızlandıracaktır” diye konuştu.

İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Aytekin Doğan da engelli kadrosunda eksik personelin tamamlanması, Suriyeli istihdamına ilişkin gelen soruları yanıtlayarak, yürütmüş oldukları çalışmaları anlattı.

KOSGEB tarafından verilen destekler hakkında bilgiler veren KOSGEB İl Müdürü Muhammed Paksoy ise iş dünyasını verilen desteklerden faydalanmaya davet etti ve her türlü soru karşısında telefonlarının 7/24 açık olduğu belirtti.

İpekyol Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep sanayisinin teknolojik üretime geçişi ve üretimde katma değerin artması için savunma sanayisinin önemine vurgu yaparak, bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının artması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

TSE Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mehmet Genç de firmaları ziyaret ederek kalite belgeleri konusunda destek verdiklerini ve TSE olarak çok sayıda ülkede kalite belgelerine akredite olduklarını söyleyerek, firmalara standart konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantının ardından GÜNMAK Güney Değirmen Makine’nin üretim tesisleri gezildi. GÜNMAK Güney Değirmen Makina Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Kayabaş, yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi.