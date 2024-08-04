Gaziantep merkezli yazılım ihracatçısı NLKSOFT, 18. yaşını kutladı

Güneş DOĞDU SOYLU-GAZİANTEP

Tuğcan Otel'de düzenlenen kuruluş yıldönümü gecesine Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, GÜNSİFED Başkanı Gamze Aşnük, ASKON Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Güneş, STK temsilcileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen Nlksoft bayileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, gecede yaptığı konuşmada, Gaziantep'ten çıkan bir marka olarak bugün dünyanın 15 ülkesine yazılım ihracatı yapan bir firma haline gelmekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi. E-ticaret, dijitalleşme ve dijital teknolojilerdeki gelişmeleri anlatan Nalan Kurt, Nlksoft ürünleri ile ilgili de bilgi verdikten sonra, salonda bulunan misafirlere teşekkür etti.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de, gecede yaptığı konuşmada, Nlksoft Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt'un başarıları ile gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Ünverdi, "Gaziantep'ten bir yazılım markası çıkarmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bunu başaran Nalan Kurt'u bir kez daha kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak da gecede bir konuşma yaptı. Başkan Toprak, pandemi ile birlikte güvenilir ürüne olan ilginin daha da arttığını belirterek, güvenilir ürün konusundaki bilinçlenmeye dikkat çekti. Nalan Kurt gibi kadın girişimcilerin sayısının artmasının ülke kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını da ifade eden Celal Toprak, "Kadınların yönetimlerde daha fazla olacağı bir dünya daha güzel, daha yaşanabilir ve daha müreffeh olacaktır" şeklinde konuştu.

Nlksoft'un kuruluşunun 18. yıldönümü anısına gecede 18 kişi ve kuruluşa teşekkür plaketi verildi. Plaket töreninin ardından pasta kesimi ile gece son buldu.