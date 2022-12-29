Gaziantep’te “İhracatın Yıldızları” ödül töreni düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçı Meclisi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) iş birliğinde düzenlenen “İhracatın Yıldızları” ödül töreni, GAİB Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada, üreten bir şehir olan Gaziantep’in parmakla gösterildiğini belirtti. Gaziantep’te huzur ve kardeşlik anlayışının hakim olduğunu ifade eden Gül, “Bir gün sorunlar ortadan kalktığında Gaziantep, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu’nun en önemli üretim merkezlerinden birisi olacaktır” dedi.

GAİB Koordinatör Başkanı Mehmet Fikret Kileci, sıkıntılı süreçlerden geçilmesine rağmen ihracatçılarının büyük başarı sağladığını ifade etti. Konuşmaların ardından, protokol üyelerince başarılı 100 ihracatçıya ödülleri takdim edildi.

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