Gaziantep'te “Profilo Hatıra Ormanı” oluşturuldu

Gaziantep Doğanca mevkii ağaçlandırma sahasında gerçekleşen ‘’Profilo Hatıra Ormanı’’ fidan dikimi etkinliğine Bsh Türkiye Pazarlama Direktörü Burak Destici, Profilo Türkiye Satış Direktörü Mustafa Işkıncı, Profilo Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Zeynep Cebeci, BSH Türkiye Ticari Pazarlama Müdürü Noyan Ekim ve Profilo Güney Anadolu Bölge Müdürü Ali Sayıcı’nın yanı sıra Profilo Gaziantep bayileri ve aileleri katıldı.

Fidan dikimi öncesinde Profilo Gaziantep bayileri, etkinlik için özel hazırlanan panayır alanında aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Hatıra Orman’ın ilk fidanları Bsh ve Profilo Dayanıklı Ev Aletleri yöneticileri, Gaziantep Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, Profilo Gaziantep bayileri ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen dikim töreninde toprakla buluştu. Etkinlik kapsamında yaklaşık 10 hektarlık alanda 10.000 fidan dikimi yapıldı.

Doğaya, çevreye ve tüm canlılara olan sorumluğunu ön planda tutan Profilo, hatıra ormanı kapsamında sürdürülebilir yeşil bir dünya için doğa ve çevrenin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Profilo, ilerleyen dönemlerde hatıra ormanlarını daha da büyütecek adımlar atmaya devam edecek.