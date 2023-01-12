Geleceğin ustaları okul sıralarında yetişiyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca 6 yıl önce coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirli çeşitleriyle her gün taze üretilerek Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gönderilen burma kadayıfın yapımı, meslek lisesindeki öğrencilere öğretiliyor.

Okulda kurulan kadayıf atölyesinde, 26 öğrenciye işin ustası tarafından tescilli lezzetin yapımına ilişkin eğitim veriliyor. Alan öğretmeni ve kadayıf ustasının da desteğiyle günde 100 kilogram üretim yapan öğrenciler, tatlının satışından gelir de elde ediyor. Okul müdürü Ufuk Yakut, 26 kız öğrencinin 10'uncu sınıfta yiyecek ve içecek hizmetleri alanını seçerek eğitim almaya başladığını, öğrencilerin kadayıf ustası olma yolunda ilk adımı attığını söyledi.

DİYARBAKIR