Genç girişimcilere faizsiz kredi desteği başvuru süresi uzatıldı

Kurumdan yapılan açıklamada, faizsiz kredi desteklerinden yararlanmak isteyen girişimcilerin başvurularını 10 Şubat Cuma günü saat 23.59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapabileceği bildirildi.

Son teslim tarihi değiştirildi

Ayrıca, program kapsamında taahhütname için son teslim tarihi 17 Şubat Cuma saat 17.00 olarak değiştirildi. Program ile üretim ve genç istihdamına katkı sağlamak amacıyla KOBİ’lere, 2 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Toplam bütçesi 50 milyon TL olan program ile işletmelere, 500 bin ve 2 milyon TL arasında, ilk 6 ayı geri ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi desteği sağlanacak.

Genç istihdamına destek

Adana’da hazır giyim ve mobilya sektöründe, Mersin’de gıda ve turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, genç istihdamına ve katma değer artışına katkı sağlayacak projeler desteklenecek. Programa başvuru şartları ise şöyle; ÇKA’ya en fazla bir proje için destek başvurusunda bulunulacak, değerlendirme sonucuna göre mali destek alınacak. Adana’da hazır giyim ve mobilya sektörlerinde imalat yapan ya da yapacak olan KOBİ’lerden, Mersin’de gıda ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren ya da gösterecek olan KOBİ’lerden uygun başvuru sahiplerine destek oranı yüzde 100 olacak, proje uygulama süresi 6 ay olacak.

ADANA