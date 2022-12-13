Genç MÜSİAD, Ticaret Zirvesi’nde buluştu

Tecrübe paylaşımlarının yer aldığı etkinlikte şirketler stantlarla ürünlerini tanıttı. Çok sayıda Genç MÜSİAD’lının bir araya geldiği ‘Ticaret Zirvesi’ne Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana OSB Başkanı Bekir Sütçü, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Adana KOSGEB Müdürü Mehmet Eren Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanı Harun Kılıç katıldı.

MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, sürekli belirsizliklerin, değişimin yaşandığı bir dünyada üretim, ticaret ve lojistiğin zorlaştığını belirterek, “Gençlerden beklentimiz büyük. Kendinizi yetiştirirken alacağınız eğitimlerin, yapacağınız analizlerin, geliştireceğiniz networkun yanı sıra aranızdaki dayanışmanın, dostluğun ve kuracağınız muhtemel ortaklıkların çok değerli olacağını düşünüyorum. Bugünkü gibi etkinlikleri artırarak devam ettirmeniz, hedeflenen Türkiye için çok kıymetli diye düşünüyorum” dedi. Genç MÜSİAD Adana Başkanı Ahmet Kaan Kara da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmasında dayanışmanın önemine vurgu yaparak, “Bir taraftan dünyayı yakından takip ederken diğer yandan bölgemizde iş birliği imkânlarını geliştirmek, rekabet üstünlüğümüze katkı sağlamak istiyoruz. Bu yöndeki etkinliklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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