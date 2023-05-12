GESİAD sinerji toplantılarına aralıksız devam ediyor

Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) sinerji toplantılarını sürdürüyor. Yönetmen, Senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı’nın konuk olduğu sinerji toplantısında dernek üyesi iş insanları keyifli dakikalar yaşadı.

Ekonomik mücadeleden zaferle çıkacağız

Üretim, ihracat ve istihdam sevdalısı iş insanları olarak her zaman siyaset dışı kalmayı kendilerine düstur edindiklerini ve seçimleri demokrasinin şöleni olarak gördüklerini belirten Murat Kaya, “Bu bağlamda, seçimlerin memleketimize ve iş dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.2023 yılının ülkemiz için çok özel ve anlamlı bir yıl olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugün iş dünyası olarak bizlere düşen de kurtuluş savaşında kazanılan başarıyı taçlandıracak olan ekonomik mücadeleyi zafere ulaştırmaktır.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti bizim hem namusumuz hem de en büyük hazinemizdir. 100. yılına ulaşan cumhuriyetin genç müteşebbisleri olarak, Atatürk'ün açtığı yolda hiç durmadan yürümeye, bize gösterdiği ‘Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ hedefi doğrultusunda, “Her fabrika bir kaledir” sözünün rehberliğinde çalışıp üretmeye azim ve kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya’da bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından GESİAD’a yeni üye olan isimlere rozetleri takdim edildi.

Program ünlü oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı’nın ‘İtirazım Var’ isimli gösterisiyle devam etti. Program hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.