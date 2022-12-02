GHO, sektördeki yenilikleri masaya yatırdı

Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Ege Bölgesi ofislerinden 50 kişinin katıldığı toplantıda Broker ve Eğitmen Loran Muratoğlu ve NK Eğitim Danışmanlık Firmasından Nadir Kırlıkovalı 'Tapu ve Gayrimenkul Mevzuatları' konusunda güncel bilgiler verdi.

GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır, gayrimenkulün dinamik bir sektör olduğunu belirterek sürekli yenilenen mevzuatlar hakkında danışmanların bilgilerini güncellemek istediklerini söyledi.

2022 yılında sektörde istikrarlı bir ivme yakaladıklarını kaydeden Çalgır, “Kurumsal bir yapı içinde önemli network ve bilgi paylaşımı gerçekleştirerek, gayrimenkul satış konusunda sonuç odaklı çözümler sunuyoruz. Ülke genelindeki ofis sayısımızı da artırarak daha fazla müşteriyle buluşuyoruz” dedi.

GHO Genel Müdürü Özkan Yalaza ise, Doğanbey Köyü Müzesinde gün boyunca devam eden eğitimlerin danışmanlar için önemli kazanımlar sunduğunu belirterek şöyle devam etti: “Danışmanlarımızın bilgilerini güncel tutarak hizmet kalitemizi üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. GHO bünyesinde kurulan Taş Ev Türkiye markamızla örtüşen şekilde, tarihi Doğanbey Köyü'nde taş evlerin içinde çok verimli bir gün geçirdik. Bu tarz eğitimlere önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz” diye konuştu.