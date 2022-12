Girişim ve Europower güneş paneli üretecek

Güneş enerjisinde yüksek potansiyeli bulunan Türkiye’de yerli üretimin yaygınlaşması, ev ve işyerlerinin kendi elektriğini üretmesini mümkün kılacak. Başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisinde en yüksek potansiyele sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de yerli üretimin yaygınlaşmasıyla ev ve işyerlerinin düşük maliyetle kendi düzeneklerini kurarak elektrik enerjisi giderini sıfırlayacağı günler uzak değil. Enerjide dünya devlerinin rakibi veya partneri olarak global bir aktör haline gelen Girişim Elektrik grubu, güneş enerjisi santrali yatırımlarına hız verirken, şimdi yerli güneş paneli üretimine de başlıyor. Güneş enerjisi alanında dünyada tek bir grup içinde ana ürünlerin tümünü üreten tek bir firma konumuna geliyor. Girişim Elektrik ve Europower Yönetim Kurulu Başkanı Behiç Harmanlı, yapacakları yatırımla, üretilmeyen tek kalem olan invertörü hem büyük yatırımlara uygun hem de meskenler ve küçük işyerleri için üretir hale geleceklerini bildirdi.

Sun Junior, sıfır enerji giderli tek ürün olacak

“Sun Junior” adıyla hibrit ve on-grid invertör sistemleri üreteceklerini bildiren Behiç Harmanlı, bu ürünlerin yakın zamanda her evin, her işyerinin kullanması gereken ve enerji masraflarını sıfırlayabilecek yegâne ürün haline geleceğini dile getirdi. 2023’ün ilk yarısında kullanılmaya başlanabilecek Sun Junior’ın uluslararası düzeyde ticari ürün haline gelerek, çok ciddi taleple karşılaştığına dikkat çeken Harmanlı, 2023’te 3-50 kilowatt arasında çeşitleri bulunan Sun Junior’ın anlaşmalar veya bayilik sistemi kuracağını duyurdu. Harmanlı, “Yeni yönetmeliklere göre her yeni yapılan bina yatırımında ihtiyacın yüzde 5’i kadar yenilenebilir enerji şartı ve 50 kilowatt’a kadar da vergi muafiyeti bu olayları daha da hızlandıracak. Çok yüksek talep görecek. Dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan bir ürün olacak; buzdolabı, çamaşır makinesi gibi” ifadelerini kullandı.

Ankara’da panel fabrikası kurulacak

Girişim Elektrik ve bağlı ortaklığı Europower Enerji ortaklığı ile Ankara’da güneş paneli fabrikası kurulacak. Başlangıçta yıllık 750 MW üretim kapasitesi ile devreye alınacak fabrikanın kurulumu, kapasitenin istenildiğinde 1.000 MW’a çıkarılabilmesine olanak sağlayacak şekilde yapılacak. Fabrikada seri üretimin en geç 2023’in ilk çeyreği itibarıyla başlaması planlanıyor. Şirket, bu yatırım kararını, enerji bedellerinde hızlı yükseliş ile Türkiye ve dünyada artan talep üzerine almış bulunuyor. Başta Avrupa olmak üzere elektriğin çok pahalı olduğu ülkeler ile Irak, Libya, Suriye gibi az üretildiği yerlerde talebin yüksek olduğunu belirten Harmanlı, “Depolama ile ilgili hem ev tipi mesken tipi batarya sistemleri, görünüşü estetik ev aksesuarı gibi batarya sistemleri ve endüstri sistemlerinin depolanması için gerekli olan büyük depolama sistemleri için çalışmalar devam ediyor. Büyük invertörler 2’nci çeyrekte yerli malı belgeli olarak sunulacak” dedi. Coğrafi konumu nedeniyle önemli bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye’nin, Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat ve ortalama yıllık toplam ışınım değeri bin 527,46 kWh/ m2. Bu derece büyük bir yenilenebilir enerji kaynağının değerlendirilmesi, başta fosil kaynakların çevreye verdiği zararlardan kaçınmayı sağlayacak hem bu düzenekleri kullanan tüketicilerin giderini sıfırlayacak hem de ithalata ödenen yüklü fatura yüzünden büyüyen cari açığı azaltacak.