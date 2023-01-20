Gölevez hasadı başladı

Akdeniz Mahallesi'nde yaşayan ziraat yüksek mühendisi Mevlüt Şen, bir dekarlık alanda gölevez (kolakas) bitkisi yetiştirdi.

Olgunlaşma zamanı gelen bitkinin hasadı için Mersin Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mustafa Nevzat Zaim ve diğer ilgililerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Zaim, kentte tropikal ürün yelpazesinin genişlediğini belirterek, "Gölevezin, Bozyazı, Gazipaşa, Alanya gibi daha ılıman bölgelerde yıllardır yetiştiriciliği yapılıyor ve tüketiliyor. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tüketimi çok yüksek bir bitki. Erdemli ilçesinin iklim şartlarının uygun olması nedeniyle yaygınlaşma ve alternatif ürün olma özelliği gösterebilecek potansiyel var." dedi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de bitkinin hasadından dekar başına 75 bin ile 100 bin lira arasında gelir elde edildiğini söyledi.

Üretici Mevlüt Şen de bitkinin fazla masrafının olmadığını dile getirerek, hasat ettiği ürünü büyükşehirlere gönderdiğini aktardı.

Yapılan hasadın ardından katılımcılara gölevez ikramında bulunuldu.