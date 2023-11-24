Growtech, tarım alanında sektörel ivme yaratacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Örtü altı tarım alanına yönelik gerçekleştirilen fuarda, tohumdan sulamaya kadar tarım alanındaki son ürünler ve teknolojik gelişmeler sektöre sunuluyor. Toplam katılımcının üçte birinin yurt dışından katıldığı fuarda, Almanya, Hollanda, İspanya, Çin ve Güney Kore milli katılımla yer alıyor.

Fuar kapsamında sektör profesyonellerini bir araya geldiği farklı panellerle de gerçekleştiriliyor Growtech’in dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı olduğunu ifade eden Fuar Direktörü Engin Er, fuarın her geçen yıl yeni katılımlarla güçlendiğini ve global bir çekim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Yabancı katılımcı sayısının her yıl arttığının altını çizen Er, örtü altı tarım sektöründe önemli bir sektörel ivme yarattıklarını kent ve ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını belirtti.

Fuarın stant satışlarının 6 ay öncesinde tamamlandığını dile getiren Er, Growtech’in uluslararası tarım sektörünün en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonları arasında olduğunun dile getirdi. Fuara 65 firmasıyla katılan Çin’in, özellikle pandemi sonrasında bir büyüme atağı gerçekleştirdiğini aktaran Er, ‘’120 ülkeden gelen ziyaretçilerle birlikte Çin, dünya tarımına bu fuar aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor. Katılan her ülke, kendi networkleri aracılığıyla Growtech'i ve Türk tarımını dünyaya tanıtıyor” dedi.

60 bin ziyaretçi bekleniyor

Bu yıl fuara katılımın rekor seviyede olduğunu söyleyen Er, Türk tarım sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası tarım sektörü paydaşları ve profesyonelleri ile aynı çatı altında buluşturduklarını ifade etti. Önceki gün açtıkları fuarın tarım sektörünün profesyonellerini 4 gün boyunca Antalya’da buluşturduklarını aktaran Er, ‘’Bu yıl 60 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz.

Growtech’in her yıl olduğu gibi ülkemizin ihracatına katkı yapmanın yanı sıra; tüm dünyada tarım sektöründe bir ivmelenme sağlayacak. Ülkemizin tarım sektöründeki ihracat potansiyeli çok yüksek. İhracattaki payımız ise her geçen yıl artmaya devam ediyor. Fuar, uluslararası iş birliklerine ev sahipliği yaparken, ülke tarımına ve üreticiler için de fırsatlar yaratıyor” diye konuştu.

Bilinçli su tüketimi için proje başlatıldı

Growtech olarak suya önem veren projelerin hayata geçmesi için bir projeye başlattıklarını aktaran Engin Er, gelecek için ‘Su’yu korunmasına yönelik 'Dünyaya Söz Veriyor ve Harekete Geçiyoruz!' projesini fuarda hayata geçirdiklerini bildirdi. Er, ‘’Dünyamıza suyu koruyacağımıza hep beraber söz veriyoruz. Fuar alanında geri dönüştürülmüş kumaştan yapılan bir pano hazırladık. Bu panoya isteyen ziyaretçilerin ve katılımcıların imzasını atmasını, isteyenlerin de dünyaya not yazmasını talep ediyoruz. Amacımız günlük su tüketimimizin farkına varmamızı sağlamak” diye konuştu.