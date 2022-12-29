GRÜ’den fındıkta acil sorunlar için 32 milyonluk 8 proje

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, 13 Kasım 2021’de Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Giresun Üniversitesini fındık konusunda ihtisas üniversitesi olarak görevlendirdiğini söyledi. Koordinatörlük kurarak paydaşlarla bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Turan, bir yandan da fındıkta acil önem taşıyan 8 sorunun çözümüne yönelik projeler hazırladıklarını aktardı.

Turan, önceliklerinin kalite ve verim miktarının artırılması olduğunu vurgulayarak, “Katma değerli yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, fındıkta hasat döneminde yaşanan sorunların çözümüne yönelik araştırma projeleri hazırladık. Küresel ısınmanın fındığa etkileri, fındıkta özellikle zirai don ve zararlılarla mücadele için de çalışma projelerimiz bulunuyor” dedi.

Yaşlanan bahçelerin yenilenmesi, fındık bitkisinin korunması, kalite ve verimin artırılması için de projelerinin olduğunu aktaran Turan, bunların fındık için acil ve öncelikli olarak belirlenen konular olduğunu, yeni projelerin oluşturulması amacıyla çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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