GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: Antep fıstığı, lisanslı depo ile güvende

Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığında yeni hasat sezonuna sayılı günler kaldı.

Bölgede boz fıstığın ağustos ayından itibaren kırmızı kabuklu Antep fıstığının ise ağustos sonlarına doğru hasadının başlamasının beklendiğini kaydeden GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, üreticileri Antep fıstığını lisanslı depoda muhafaza etmeye davet etti.

Bölgenin altın yatırımı

Antep Fıstığı Lisanslı Depo’nun ürünün en iyi koşullarda saklanarak, kalite ve güvenliğinin artmasına katkı sunduğunu kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Lisanslı depomuz, Antep fıstığının sağlıklı şekilde korunmasını sağlayan tüm teknik alt yapıya ve en modern teknolojilere sahip bir tesis. Yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan tesis, yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama alanına sahip. Bölgenin altın yatırımı olarak değerlendirdiğimiz lisanslı depomuzu fıstığın başkenti Gaziantep’e kazandırmamızdaki temel amacımız herhangi bir ticari kaygı gütmeden üreticimizin ürününü sağlıklı ve güvenli bir şekilde depomuzda muhafaza etmesine katkı sunmak. Tesisimiz aynı zamanda ürünü işleyen firmalarımız içinde istenilen miktar, standart ve kalitede ürün temini sağlamakta” dedi.

Sağlıklı ve güvenli koruma

Antep Fıstığı Lisanslı Depoya sadece kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak Antep fıstıklarının kabul edildiğini belirten Akıncı, lisanslı deponun işleyişi hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Antep fıstığını tesisimize getiren üretici öncelikle şunu bilmeli, hububat lisanslı depolarının aksine ürünler burada kesinlikle birbirine karıştırılmamakta. Çiftçi hangi ürünü teslim etmişse çıkarken de tekrar o ürününü alıyor. Lisanslı depoya ürün getirmek için önceden bir randevu almaya ve kayıt yaptırmaya gerek yok. Depoya getirilen tüm ürünler önce temizlik işlemine tabii tutulmakta ardından laboratuvarda sınıflandırılmakta ve daha sonra barkodlanarak çuvalla demir kafeslere alınmakta. Dileyen çiftçimiz ürününü Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılığıyla elektronik ortamda satışını gerçekleştirebileceği gibi isteyen çiftçimiz de ürününü tekrar geri almakta. Lisanslı depomuz Gaziantep-Nizip Karayolu 10’uncu kilometresinde hizmet vermekte.”

Devlet destekleri

Güvenli ve sağlıklı depolama, tüm risklere karşı koruma ve elektronik ürün senedi (ELÜS) ile kolay alım-satım imkânı sağlayan Antep Fıstığı Lisanslı Deponun üreticilere çeşitli devlet destekleri imkânı da sağladığını vurgulayan Akıncı, “Üreticilerimize devletimiz tarafından ton başına 100 TL nakliye desteği, ton başına 30 TL aylık depo kira desteği ve parti başına da 25 TL analiz desteği verilmekte” ifadelerini kullandı.

Geleceğin tarımına yatırım

Antep Fıstığı Lisanslı Depo’nun fıstığın sadece bugününü değil, geleceğini de güvence altına aldığına işaret eden Akıncı, sektörde bir dönüm noktası olarak görülen bu tesisin Antep fıstığının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmesine katkı sunacağını sözlerine ekledi.