Hamsi ihracatı 2022’de 11.1 milyon dolar kazandırdı

Buna göre hamsi ihracatı, 2 bin 707 ton ürün karşılığı 14 milyon 333 bin 377 dolar kazanılan 2021’e göre miktarda ve değerde yüzde 22 azaldı. Fransa, Belçika ve ABD, en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Geçen yıl Fransa’ya 4 milyon 435 bin 719, Belçika’ya 3 milyon 626 bin 812 ve ABD’ye 905 bin 128 dolarlık hamsi satıldı. Önceki yıldan farklı olarak geçen yıl Kazakistan, Suriye ve Kenya'ya da hamsi satışı gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsiye yurt dışından gelen talebe de dikkati çekerek, “Yurt dışına buradan gidenlerin de hamsiye talebi oluyor ama bu talebi bugünkü ortamda istenildiği gibi yerine getiremiyoruz çünkü özellikle hamsideki bu sene rekolte düşüklüğünden dolayı rakamlarımız az oldu” diye konuştu.

TRABZON