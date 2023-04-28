Hayat Hastanesi’nden sürdürülebilir sorumluluk

Kenan SERTALP

Özel Hayat Hastanesi'nin 45. yılı nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Koordinatör Betül Özkul Kabalar "Doğal kaynakların giderek tükendiği dünyamızda kurum ve kuruluşların öncelikli konusu sürdürülebilirliktir. Biz de sürdürülebilirlik konusunda önemli bir yatırımı hayata geçirdik’’ ifadelerini kullandı.

"Güneş enerji santralimizi devreye aldık"

Sürdürülebilir yaşam ve çevre konusuna tüm firmaların hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çizen Kabalar, hayata geçirdikleri güneş enerji santrali hakkında bilgi verdi. Kabalar sürdürülebilirlik konusuna verdikleri önemi vurgulayarak ‘’Doğal kaynakların giderek tükendiği dünyamızda kurum ve kuruluşların öncelikli konusu sürdürülebilirliktir. Biz de sürdürülebilirlik konusunda önemli bir yatırımı hayata geçirdik ve Güneş Enerji Santralimizi devreye aldık. Orhaneli İlçesi Sırıl Mahallesi'nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazimizde 3 MW Güneş Enerji Santrali kurmaya karar verdik" dedi.

Karbon salınımının azaltılması sağlanacak

Yeşil enerjinin önemine dikkat çeken Kabalar, gerçekleştirilen projenin detayları hakkında şunları söyledi: ‘Santralimiz yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacımızı tamamen karşılayacaktır. Daha akılda kalıcı olması açısında sistemimiz yıllık bin 617 hanenin elektrik ihtiyacı yerli, milli ve yeşil enerjiden karşılayacak potansiyeldedir.

Güneş enerji santralimiz aynı şekilde doğalgaz, kömür vb. fosil yakıt tüketimin önüne geçecek ve ilerleyen yıllarda sıkça duyacağımız karbon salınımının azaltılmasını sağlayacaktır. Yıllık 2 bin 973 ton karbon salınımı azaltılacak ve 51 bin 480 ağaç kazanımı olacaktır. Bu rakamlar gerçekten yeşil enerjinin bizler için ne kadar değerli olduğunu göstermektedir."

Hayat Hastanesi yatırımlara devam ediyor

Hayat Sağlık Grubunun yeni sağlık yatırımlarıyla ilgili de bilgiler veren Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. Fatih Özkul, "Hayat Sağlık Grubu markasını ulusala taşımak için yeni bir adım daha attık ve İstanbul'daki Pendik Şifa Hastanesi'ni bünyemize kattık. Toplam 5 bin metrekare alana sahip olan Pendik Şifa Hastanesi 29 odada 46 Adet hasta yatağı ve eczanesiyle hizmet veriyor. 13 branşta toplam 27 hekim kadrosu bulunuyor. Pendik Şifa Hastanesi Sabiha Gökçen Havalimanına yakın ve sağlık turizmi için de çalışmalara başlanacak" dedi.