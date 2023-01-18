Hızlı trende ilk etabın yüzde 70'i tamamlandı

Kırbıyık, gazetecilere projenin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi. Çalışmaların kent merkezinden de izlenebildiğini ifade eden Kırbıyık, “2023 yılının sonuna doğru şehir merkezindeki bu geçiş tamamlanmış olacak” dedi.

Projenin ikinci etabıyla ilgili ihalenin de tamamlandığını dile getiren Kırbıyık, önümüzdeki maksimum 4 yıl içinde bu hattın açılacağını öngördüklerini ifade etti. Bu hattın şehri bir yandan İstanbul ile entegre etmiş olacağını bir yandan da Avrupa ile entegre etmiş olacağını söyleyen Kırbıyık, Bulgaristan tarafında da yürüyen çalışmalar olduğundan söz etti. Yük tarafında da yolcu tarafında da büyük bir fırsat sunacağının altını çizdi.

EDİRNE