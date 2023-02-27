İBB Başkanı Tunç Soyer: Sabit gündemimiz deprem olmalı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 115. toplantısının gündeminde İzmir Afet Acil Eylem Planı vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıda kentin depreme hazırlık ve dirençlilik çalışmaları gündeme alındı.

30 Ekim 2020 İzmir depreminden sonra Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarıyla dirençli bir kent yaratmak için çalışmalara başladıklarını aktaran Başkan Tunç Soyer, “İzmir Afet Acil Eylem Planı toplantısını tam bir yıl sonra yapmayı planlamıştık. Binalarımızın taraması tamamlandıktan, mikro bölgeleme çalışmalarımız bittikten ve İzmir’in yeni vaziyet planı somutlaştıktan sonra çalışmalarımızın sonuçlarını aktarmak istiyorduk.

Fakat yaşadığımız büyük afet, yaptığımız tüm bu hazırlıkları şimdiden paylaşma zorunluluğunu ortaya koydu. Bu nedenle daha güvenli bir İzmir’i hep birlikte inşa etmek için yaptığımız çalışmaları, geldiğimiz noktayı çalıştığımız bilim adamları ve bürokratlarımız sunumlarıyla anlattı” dedi.

“Hükümetten de yardım bekliyoruz”

İzmir Afet Acil Eylem Planı toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin yüzde 10’unu önümüzdeki yıl itibarıyla sadece depreme dirençlilik ve kentsel dönüşüm çalışmalarına aktardıklarını duyurduklarını kurul üyelerine de söyleyen Başkan Soyer, “Bizler elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bu yeterli değil. Bir bu kadar yatırımı da merkezi hükümetten bekliyoruz. Biz bütçemizle sadece bunu yapabiliriz ama aynı zaman diliminde hükümet de bizle çalışırsa bu rakamı ikiye katlamış oluruz” diye konuştu.

“Ders çıkarma vaktimiz gelmedi mi?”

Kurul üyelerinden gelen önerge doğrultusunda İEKKK toplantılarında artık gündemin sabit maddesinin deprem çalışmaları olmasını uygun gören Başkan Soyer, “Bu kurulun da hükümetin de sabit gündem maddesi deprem olsun. Kentin dirençli hale gelmesi için ne yapıyorsak hükümet de gündemine bunları alsın. Bizim için en önemli meselelerden birisi deprem. Artık bir şeylerden ders çıkarma vaktimiz gelmedi mi?

Neden çocuklarımıza okulda fay hattını, depremle ilgili bilgileri öğretmiyoruz. İlkokuldan itibaren müfredata girmesi gereken bir konu. Türkiye bir deprem bölgesi ve biz halkımızı bilinçlendirerek bu işin üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.