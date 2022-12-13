İhracatı en çok artan il Yozgat ve Muş

Bu yılın 11 ayında 79 ilin ihracatı 1 milyon dolar sınırını aşarken, bu kentler arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, ocak-kasım döneminde yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi.

Yılın 11 ayında ülke genelinde 62 ilin ihracatı artarken, 11 kentteki azalış tek hane olarak gerçekleşti. Bu dönemde 79 ilin ihracatının 1 milyon doların üzerinde gerçekleştiği görüldü. Sadece Tunceli ve Bayburt'un dış satımı bu rakamın altında kaldı. Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracat 90,6 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ihracatı 1 milyon dolar ve üzerinde olan 79 kent arasında en yüksek artış yüzde 253,9 ile Yozgat'ta görüldü. Yozgat'ın ihracatı, 15,47 milyon dolardan 54,75 milyon dolara yükseldi. Yozgat'ı, yüzde 125,1 ile Muş (4,39 milyon dolar) izledi.