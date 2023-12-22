İhracatta ürün karbon ayak izi ve eco-etiketler konuşuldu

Söyleşinin açılış konuşmasında, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) geçiş aşamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizin en büyük ihracat pazarı Avrupa Birliği’nde ihracatçıları yeni düzenlemeler beklediğinin altını çizen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “GAGİAD olarak, değişen dünya koşullarını dernek üyelerine ve Gaziantep'e aktarma misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik bugünün dünyasında artık olmazsa olmaz bir yaklaşım haline gelmiş durumdadır. Şehrimizin ve ülkemizin yeşil ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirerek ihracat başta olmak üzere pek çok alanda rekabet gücünü koruması gerekiyor. Biz dernek olarak bu konuda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz” dedi.

Çevresel farkındalık ihracat için avantaj

Söyleşide konuşan Sürdürülebilirlik Yöneticisi Orhan Atacan ise içinde bulunduğumuz dönem ve getirdiği şartların sürdürülebilirliği ön planda tutmayı gerektirdiğini belirterek, “Tüketici bilinci ve çevresel farkındalık, sürdürülebilir ve çevre dostu ürünlere yönelimi artırdı. Ürünlerin çevreye etkilerini belirten etiketler ve belgeler, kurumların küresel prestijlerini belirleyen önemli unsurlardan biri haline geldi.

Aynı zamanda, geri dönüşüm malzemelerinin kullanımını artırmak ve üretim süreçlerinden kaynaklanan zararı azaltmak, günümüzde vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldi. Üretimde çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri azaltmak, ekosistemi korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak, kurumları kalkındırarak daha yaşanabilir bir gelecek sunacaktır.

Aynı zamanda ihracat açısından kritik bir avantaj sağlayan bu anlayış, şirketleri küresel pazarda güçlü bir konuma taşıyarak daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir ihracat stratejisi oluşturmanın temelini oluşturuyor. Bu nedenlerle, çevre dostu uygulamalara odaklanmak, sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda başarılı ve prestijli bir kurumsal duruşun da bir parçasıdır” diye konuştu.