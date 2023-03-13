İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi 15 Mart'ta

Kongrede depremin de bir başlık olduğunu belirten Başkan Soyer, “Biliyoruz ki önümüz aydınlık. Daha dirençli kentlerde, sağlıkla, huzurla bir arada yaşamanın önünü açacak iktisat politikalarını şekillendireceğiz” dedi.

Başkan Soyer, kongreden çıkacak kararların her bir cümlesinin takipçisi olacaklarını da söyledi. 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük deprem felaketinin ardından 15-21 Mart tarihlerine ertelenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin sivil, şeffaf ve tümüyle katılımcı bir girişim olarak tasarladıklarını anlatan Soyer, ortak akılla cumhuriyetin yeni yüzyılının iktisat politikalarını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinin ardından daha dirençli bir ülke yaratmak için İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ne yeni bir buluşma eklediklerini söyleyen Başkan Soyer, “Bu büyük depremden, bu büyük acılardan sonra sorumluluğumuzun daha büyük olduğunun farkındayız.

Dünyanın her yerinden şehir plancılarını çağırdık. Japonya’dan çok kıymetli mimar ve şehir plancısı, İran’da çok büyük anıtları yapan mimar katılımcılarımız olacak.

Birçok ülkeden, o ülkelerin kaderinde rol oynamış mimarlar, şehir plancıları bizimle olacak. Gelecek yüzyılın dirençli kentlerini yaratmanın konuşulduğu bir program olacak” şeklinde konuştu. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi programını açıklayan Soyer, “Toplantılarla ilgili 7 başlık belirledik.

7 gün sürecek kongrenin her gününün farklı bir konuda gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Birinci gün “Yeniliğe Davet”, ikinci gün “Vicdana Davet”, üçüncü gün “Yürüyüşe Davet”, dördüncü gün “Doğamıza Davet”, beşinci gün “Değişime Davet”, altıncı gün “Sadakate Davet”, yedinci gün “Çokluğa ve Birliğe Davet” başlıklarıyla düzenlenecek. Her biri alanında uzman akademisyen, bilim insanı, siyasetçi ve sanatçılar konuşmacı olacak” ifadelerini kullandı.